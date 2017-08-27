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استغلال القوائم الاحتياطية في الطور الابتدائي خلال الفصل الأول فقط

ملف إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة ولا تغيير في الإجراءات هذه السنة

  27 أوت 2017 - 19:41   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الوطني
ملف إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة ولا تغيير في الإجراءات هذه السنة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  أن ملف إصلاح البكالوريا ما زال على طاولة الحكومة، وأن نظام البكالوريا للسنة الدراسية المقبلة لن يخضع لتغييرات، حيث سيخضع تنظيم هذا الامتحان الوطني للإجراءات نفسها  سواء تعلق الأمر بالإجراءات الأمنية لمنع الغش أم العقوبات المسلطة على  الغشاشين ، وبخصوص استغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الأساتذة أوضحت بن غبريت، أنه سيستمر العمل بها بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى غاية نهاية السنة الجارية، بينما يتوقف استغلالها في الطورين المتوسط والثانوي نهاية السنة القادمة.

 

أوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نظمتها على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية تحسبا للدخول المدرسي، أن مديري التربية مطالبون بتوزيع الكتب المدرسية على التلاميذ قبل نهاية الشهر الجاري، مبرزة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وضع تحت تصرف التلاميذ 30 كتابا مدرسيا جديدا و6 كراريس للتمارين، وتخص السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والرابعة متوسط، معلنة عن تنظيم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لمعرض للكتاب المدرسي في الفترة الممتدة   بين الـ 5 و12 سبتمبر المقبل، عبر كامل التراب الوطني للسماح للأولياء باقتناء الكتب لأبنائهم، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون في العاصمة بديوان رياض الفتح. في السياق ذاته، أوضحت أن عدد التلاميذ المتوقع استقبالهم هذا الموسم بلغ أزيد من 9 ملايين تلميذ، أي بزيادة تفوق 270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الماضية موزعين على قرابة 27 ألف مؤسسة تعليمية وأشارت بن غبريت إلى أن الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي سيتناول موضوع المواطنة البيئية مع التأكيد على التربية السلوكية، وفيما يخص ملف إصلاح البكالوريا جددت الوزيرة، أن الملف ما زال على طاولة الحكومة، مؤكدة أن نظام البكالوريا للسنة الدراسية المقبلة لن يخضع لتغييرات وأن تنظيم هذا الامتحان الوطني سيخضع للبروتوكول نفسه الذي نظمت على ضوئه بكالوريا 2017، وبخصوص استغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الأساتذة أوضحت بن غبريت، أنه سيستمر العمل بها بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى غاية 31 ديسمبر 2017، في حين يتوقف استغلال القوائم الاحتياطية في التوظيف بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي في ديسمبر 2018.

من جهة أخرى، وجهت الوزيرة إلى مديري التربية جملة من التعليمات تخص الجانب الإداري والتسيير البيداغوجي، وتسيير الموارد البشرية، مركزة على ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للتأكد من الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي في تاريخه المحدد وتوفير التأطير اللازم والسهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ، كما أوصت بضرورة العمل على تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية، مع ضمان التغطية للمناطق التي تعرف عجزا، مع تحسين كل الظروف المتعلقة بالمدرسة وبمحيطها، إلى جانب تنظيم انتخابات حقيقية لاختيار مندوبي الأقسام، داعية إلى تضافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية وتوزيع منحة المعوزين في آجالها المحددة وتسخير جل الوسائل للحد من التسرب المدرسي، خاصة في الطور المتوسط، والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

نبيل شعبان

 

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