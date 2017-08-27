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في نفس المساحة مع زيادة بـ 8 آلاف حاج

تكديس الحجاج الجزائريين في مخيمات منى بسبب الضيق!

  27 أوت 2017 - 19:44   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الوطني
تكديس الحجاج الجزائريين في مخيمات منى بسبب الضيق!

الجزائر رفضت تقسيم حجاجها وطلبت أسرّة مزدوجة

ستستقبل مخيمات الحجاج الجزائريين في منى بداية من الثامن ذي الحجة الجاري 8 آلاف حاج جزائري إضافي، في نفس المكان ونفس المساحة، بعد أن ارتفعت  كوطة  الجزائر من الحجاج من 28 ألف حاج إلى 36 ألفا.

ستضطر البعثة الجزائرية إلى تكديس الحجاج الجزائريين في مخيمات منى وعرفات بعد أن أضيف لهذه الأخيرة 8 آلاف حاج هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، وتبحث البعثة التي قامت خلال الساعات السابقة بزيارة استطلاعية لمخيمات الحجاج قصد الوقوف على مدى تقدم إنجاز هذه الأخيرة لاستقبال الحجاج الجزائريين، ولفتت البعثة إلى أن المخيمات ستستقبل 36 ألف حاج جزائري خلال المشاعر المقدسة، في نفس المكان وبنفس المساحة التي كانت قد استقبلت خلال موسم الحج الماضي ما يقارب 28 ألف حاج جزائري، أي بارتفاع قدر بـ 8 آلاف حاج جزائري. وقال رئيس مركز مكة المكرمة زهير بوذراع في هذا الصدد إن الملاحظة الأولى في عرفات تتعلق ببعد المخيمات الجزائرية عن الصعيد خلافا للسنوات الماضية، وهي نقطة سلبية، إذ تتطلب خطة محكمة حتى لا يتيه حجاجنا خاصة بالنسبة للذين يبيتون في مشعر منى، وأضاف أن النقطة الإيجابية التي سجلت تخص وجود مواقف الحافلات بجانب مخيمات الحجاج الجزائريين، الأمر الذي يسهل التنقل من عرفات إلى منى دون تيهان. وعاد رئيس مركز مكة للحديث عمّا سيواجه حجاجنا الميامين في منى، حيث قال إن الحجاج سيعانون هذه السنة في مشعر منى نتيجة الضيق الشديد، حيث عادت كل الدول إلى حصتها السابقة، مشيرا إلى أن الجزائر لها زيادة تقدر بـ8 آلاف حاج، مقابل إعطائها نفس المساحة، لذا ينتظر البعثة عمل كبير من تحديد للمخيمات وحراستها وتحديد الأفرشة وإرشاد الحجاج للتوجه إلى مخيماتهم، باعتماد الأسورة في المعصم وكذا الشارة. وعلمت  المحور اليومي  أن الجزائر طلبت أسرّة مزدوجة في مخيمات منى قصد استيعاب الكم الهائل من الحجاج الجزائريين مقارنة بالمساحة التي منحتها السلطات السعودية، غير أن طلبهم رفض لاعتبارات أمنية، في حين رفضت الجزائر تقسيم حجاجها الميامين بين مشعر منى والمزدلفة بعد أن تبنت السعودية فتاوى تجيز تمديد الأولى إلى الثانية، وقال مصدرنا إنه  لا يمكن تقسيم الجزائريين بين هذين المشعرين، عكس ما يقبل به بعض الحجاج غير النظاميين، فنحن بعثة نمثل دولة ولا نرضى بهذا ، وخلص بالقول إن الجزائر تنتظر الإجماع الفقهي في مسألة مخيمات منى، وتنتهج سياسية مصارحة حجاجها بالظروف هناك. يشار إلى أن السلطات السعودية قد قامت بإنشاء 3 أو 4 عمارات بمشعر منى بشكل تجريبي، في إطار محاولة لاستبدال المخيمات بهذه الأخيرة، علما أن هذه العمارات ناجحة في استيعاب عدد معتبر من الحجاج باعتبار أنها قائمة عموديا وليس أفقيا.

  زين الدين زديغة

 

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