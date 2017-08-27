ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 7 و4 حالات تيهان

التحاق الحجاج العالقين بمطار الجزائر بالسعودية اليوم

سيتمكن الحجاج الجزائريون الذين علقوا بمطار هواري بومدين أول أمس، من التنقل إلى البقاع المقدسة اليوم، حسبما كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، من مكة المكرمة، كما أعلن عن ارتفاع حصيلة الوفيات وسط البعثة الجزائرية إلى سبعة.

قال الوزير في اجتماع مع أعضاء بعثة الحج الجزائرية، إن الحجاج الجزائريين الذين علقوا بمطار هواري بومدين أول أمس، تحصلوا على تأشيرات بطريقة غير نظامية أي خارج مسار البعثة وتدخل الديوان الوطني للحج والعمرة لحل مشكلتهم، وسيلتحقون بالبقاع المقدسة اليوم، وعددهم 60 حاجا أو أكثر بقليل وأغلبهم حجزوا في فنادق فخمة.

استمع الوزير الذي يعد أيضا رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى عرض عن سير عمليات استقبال الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة والتكفل بهم، حيث تم إحصاء 83 رحلة تابعة للديوان، 42 منها حط بمطار المدينة المنورة و41 أخرى نزلت بمطار جدة، ووصل على متنها أكثر من 18 ألف حاج، تضاف إليها رحلات الوكالات التي بعضها مشتركة مع الديوان، والتي حطت منها 41 رحلة بمطار المدينة و27 بمطار جدة، بتعداد أكثر من 16 ألف حاج، علما أن عدد الحجاج الجزائريين الموجودين في مكة المكرمة إلى غاية منتصف نهار أمس 32 ألف و545 حاج حسب الأرقام التي قدمها أعضاء البعثة للوزير محمد عيسى، دون احتساب 7 رحلات خاصة بالوكالات تصل أمس، وتضم نحو 1500 حاج، في حين يتوافد بعض الحجاج فرادى، حيث دخل مكة نحو 500 حاج في هذا الصدد في انتظار لحاق آخرين، علما أن هناك حجاجا آخرين يأتون عبر الخطوط الجوية الدولية ويدخل بعضهم مكة مباشرة ويلتحقون بفنادق مصنفة، أما عن الإسكان الإلكتروني، فأكد أعضاء البعثة المكلفون بهذا الملف أن معدل إسكال رحلة في حال ما إذا كان كامل ركابها الحاجزون يتراوح بين 35 و60 دقيقة بدلا من 3 و6 ساعات في السنوات السابقة عند استعمال الإسكال العادي، وهنا شدد الوزير محمد عيسى على ضرورة حل المشاكل في وقتها.

في الصدد ذاته، سجلت مصالح الحالة المدنية 4 حالات تيهان قضى فيها هؤلاء ليلتهم خارج الفندق، مقابل تسجيل 1216 حالة توجيه ومرافقة اتصلوا بمكتب المداومة، التي اتبعت طريقة جديدة تتمثل في إدراج رقم الخلية في المعصم الذي يقدم للحاج، إذ أصبح التائه هو الذي يبحث عن أعضاء الحماية المدنية وليس العكس.