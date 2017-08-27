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طالبوا الوزارة بتجسيد مطالبهم على أرض الواقع

المساعدون التربويون يعتصمون أمام الوزارة يوم 06 سبتمبر

  27 أوت 2017 - 19:51   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
المساعدون التربويون يعتصمون أمام الوزارة يوم 06 سبتمبر

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مقاطعة الدّخول المدرسي المقبل وشن إضراب وطني واعتصام أمَام مَقر وزارة التّربية الوطنية بـ  المرادية  بداية من 06 سبتمبر، للضغط على الوصاية، إلى غاية تجسيد جملة المطالب المودعة لدى وزارة التربية الوطنية.

 

دعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى التّسوية النّهائية لملف الرّتب الآيلة للزّوال  مساعد تربوي، ومساعد رئيسي للتربية ، بتمكينهم من التّرقية إلى الرّتبة القاعدية (رتبة مشرف التربية) دون قيد أو شرط الأقدمية المطلوبة، مع تأكيدهم ضرورة تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية وعدم استغلال القوائم الاحتياطية للمشرفين التربويين إلى حين التسوية النهائية لملف المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية، مع التشديد على ضرورة تسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال، تفاديا لإشكالات الإدماج في الرتب المستحدثة انطلاقا من شرطي الإدماج الواردة في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017، مع ضرورة تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 عند صدور القانون الأساسي.

في ذات السياق، طالبت التنسيقية في بيان لها تسلمت المحور اليومي نسخة عنه بتثمين الخبرة المهنيّة للمشرفين التّربويين المدمجين والمتكوّنين بالإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة، أسوة بأسلاك التعليم، وتثمين الشّهادات العلميّة لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين خاصّة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية أو الشهادة المعادلة لها وشهادة الليسانس، بإدماج المعنيين أو ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة، بالإضافة إلى تمكين المعنيين من هذه الفئة والحاصلين على شهادة الليسانس من التّرقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية وتمديد آجال أحكامها، وكذا إلغاء أو تجميد العمل بالمواد التمييزية أو ما تعرف بمواد شرط الانحدار من أسلاك التعليم، لعدم دستوريتها وعدم توافقها مع أحكام الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

نبيل شعبان

 

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