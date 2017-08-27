فيما تنطلق المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية بعد الغد

هيئة مراقبة الانتخابات تعقد أول اجتماع لها اليوم

تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية اليوم والثلاثاء، بالجزائر العاصمة، حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة.

يتزامن هذا مع انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من يوم الأربعاء 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل، في وقت حدد فيه تاريخ الانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية التي وقع بشأنها الرئيس بوتفليقة أول أمس، المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 23 نوفمبر 2017.

تم تأسيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في 6 مارس 2016 م في إطار الإصلاح الانتخابي، وتتشكل الهيئة من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة والنصف الآخر من المجتمع المدني واختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، وتتعامل التشكيلة مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية.

تم استحداث الهيئة تطبيقا للمادة 194 من دستور 6 مارس 2016، ويترأس هذه الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية وللهيئة العليا تركيبة متشكلة من 410 عضو نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، كما تعلن الهيئة العليا عن هوية أعضائها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية، وتتكون الهيئة العليا بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية، وتتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية ومالية، وستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني. وخلال الفترة الانتخابية تقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج، كما تسهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى موعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.

تتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية ومالية وتضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني.