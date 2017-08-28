ربال: “المحليات ليست للإسترزاق وشركاؤنا لا يعرفون القانون”

شدّد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، صباح اليوم الاثنين، على أنّ “مراقبة المحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم ليست فرصة للإسترزاق، بالتزامن هاجم أضلاع المعادلة السياسية بقوله: “شركاؤنا لا يعرفون القانون”.

في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات المستمرة إلى غاية مساء غد الثلاثاء، ركّز دربال على أنّ “مراقبة الإنتخابات هي واجب وطني، وليست مناسبة للثراء”، مؤكدا: “الهيئة ستحمي صوت المواطن من أجل تحقيق إنتخابات نزيهة وشفافة”.

ونوّه دربال إلى شروع هيئته في وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، وألّح على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، مبرزا حرص هيئته على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية.

وفي ردّ على انتقادات كالها ممثلو عدد من أحزب المعارضة، قال دربال: “لاحظنا أنّ الشركاء السياسيين لا يعرفون القانون”.

وركّز دربال على ضرورة ضمان انتخابات شفافة، وأبرز حرصه على تحديد المسؤوليات وتنصيب الكفاءات لضمان حسن سيرورة اقتراع تجديد المجالس البلدية والولائية، كما أضاف دربال أنّ السياسيين هم المعنيون الأوائل لنزاهة الإنتخابات، كاشفا أنه سيتم تعيين مقرّرين على مستوى كل المداومات لضمان إنجاح الإنتخابات.

وبدأت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، صباح اليوم بوضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات المقبلة.