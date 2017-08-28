الجزائر تقدم مساعدة إنسانية للنيجر عشية عيد الأضحى

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ستقدم مساعدات لفائدة النيجر الذي يعاني من عجز غذائي بسبب أزمة رعوية شديدة.

أكد بيان من الهيئة ذاتها، أن الحكومة قررت مساعدة النيجر من أجل المساهمة في سد العجز الغذائي الناتج عن أزمة رعوية شديدة والإستجابة لنداء الحكومة النيجيرية لمساعدة دولية.

وأضاف البيان، أن المساعدة الانسانية التي تأتي عشية الاحتفال بعيد الأضحى تضاف إلى الأعمال التضامنية العديدة التي تقدمها الجزائر لهذا البلد الشقيق و الجار بما في ذلك مساندته في تسيير التدفقات البشرية على أرضها جراء محاربة الجماعات الارهابية وعلى إثر تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل”.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه المساعدة “التي سيتم إيصالها خلال الأيام القادمة تشكل إجراءً عاجلاً لمرافقة عمليات ترحيل الرعايا النيجريين غير الشرعيين”.