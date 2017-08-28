خسائر الكهرباء 33 مليون دينار والأعطال مسّت 21 ولاية

قالت شركة الكهرباء والغاز (سونلغاز)، اليوم الإثنين، إنّ خسائر الشبكة الكهربائية بلغت 33 مليون دينار في الشهرين الماضيين، بالتزامن، مسّت إنقطاعات الكهرباء 21 ولاية على مدار شهرين.

في لقاء صحفي بالعاصمة، أفاد بيان (سونلغاز) أنّ الإنقطاعات الكهربائية شملت 21 ولاية هي: الجزائر العاصمة، بجاية، عنابة، سكيكدة، الطارف، جيجل، البليدة، المدية، تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، عين الدفلى، تسمسيلت، بشار، البيض، سعيدة، والوادي.

وبلغ عدد الفرق المتنقلة 450 فرقة، فيما بلغ عدد تدخلات أعوان سونلغاز لتصليح الأعطال التي سببتها الحرائق الأخيرة، 763 تدخلا.