القضاء على إرهابي بعين الدفلى

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم بعين الدفلى، على إرهابي وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما ضبطت مفرزة أخرى مسدسا آليا بالبليدة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية الماين، بولاية عين الدفلى في إقليم الناحية العسكرية الأولى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 28 أوت 2017، على إرهابي وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما ضبطت مفرزة أخرى مسدسا آليا بالبليدة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 13 مهربا وضبطت شاحنة و05 مركبات رباعية الدفع و4,07 أطنان من المواد الغذائية و6850 لترا من الوقود.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وتلمسان وورقلة.