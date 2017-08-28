حجز حجز 7 كلغ من الكيف المعالج بسيدي عيسى

تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي عيسى من توقيف 09 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و42 سنة وذلك بخصوص بترويج المخذرات ، حيثيات القضية تعود إلى تاريخ :2017.08.17 وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، حين ورودت معلومات مؤكدة إلى قوات الشرطة مفادها وجود عصابة تقوم بترويج المخدرات عبر إقليم الإختصاص بمدينة سيدي عيسى، لتقوم قوات الشرطة بوضع خطة محكمة لترصد تحركات المجموعة، حيث تمكنت من توقيف عناصرالشبكة الإجرامية كما تمكنت من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 07,796 كلغ من الكيف المعالج مهيأة للترويج ، قاطع (كيتور) ومبلغ مالي يقدر بـ42 مليون من عائدات بيع المخدرات، بعدإخطارالسيدوكيل الجمهورية تم تحريرملفين قضائيين ضدهم ، وتقديمهم أمام النيابة ب مغيش