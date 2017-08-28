كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات تعد علامة إقصائية

وزارة التعليم العالي تفرج عن معايير الانتقاء وسلم تنقيط مسابقات التوظيف

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن معايير الانتقاء، وسلم التنقيط للمسابقات على أساس الاختبارات، والامتحانات المهنية على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي وتنقط الامتحانات على 30 نقطة ويعد غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني، كما أن كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات تعد علامة إقصائية.

منحت الوزارة ملائمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة من 0 إلى 13 نقطة، تتضمن تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة من 0 إلى 06 نقاط، ومسار الدراسة أو التكوين من 0 إلى 7 نقاط، ومنحت مؤهل التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص عند الاقتضاء من 0 إلى 2 نقاط، كما منح مؤهل الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص عند الاقتضاء بالنسبة لمسابقة الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق نقطة واحدة، وتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح من 0 إلى 6 نقاط، ويتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح لا سيما في إطار عقود ما قبل التشغيل، والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الإدماج المهني وصفة المتعاقد حيث تنح نقطة واحدة عن كل سنة خدمة في حدود ست نقاط.

في ذات السياق منحت وزارة التعليم العالي من 0 إلى 5 نقاط عن مؤهل تاريخ الحصول على الشهادة حيث يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس نصف نقطة عن كل سنة في حدود 5 نقاط أما المقابلة الشفهية مع لجنة الانتقاء فتنقط من 0 الى 3 نقاط ويتم احتساب القدرة على التحليل، التلخيص والقدرة على التواصل والمؤهلات الخاصة، وأشارت الوزارة إلى أن غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من من المسابقة أو الامتحان المهني. كما أن كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات تعد علامة إقصائية.