الدخول الرسمي سيكون يوم 24 سبتمبر

استمرار التسجيلات بمراكز التكوين المهني إلى غاية 16 سبتمبر

تستمر التسجيلات على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين على المستوى الوطني، بعد أن فتحت الجهات الوصية الموقع الخاص بذلك بداية من تاريخ 6 جويلية وتستمر إلى غاية 16 سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 20 من الشهر نفسه، أما بالنسبة للدخول الرسمي فسيكون يوم 24 سبتمبر.

منحت وزارة التكوين المهني والتميهن الفرصة هذه السنة للشباب الراغب في التسجيل في مختلف مراكز التكوين على المستوى الوطني، من خلال إدراج تخصصات جديدة ككل سنة تتماشى ومتطلبات السوق في المرحلة الراهنة وفتح المدة الزمنية الكافية، من أجل القيام بالإجراءات المناسبة والتسجيل في التربص المراد، حيث قررت تشجيع الشباب وكل الراغبين في الدخول عالم التكوين وتقريبهم من هذه المراكز والمعاهد واختيار التخصص أو التربص الذي يريدون التسجيل فيه من خلال المدة الطويلة التي سخرتها لذلك والتي تجاوزت الشهرين، حيث تهدف هذه المراكز إلى استغلال الشباب خلال هذه السنة التكوينية، لتكثيف النشاطات الإعلامية اتجاه المواطنين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من طالبي التكوين، وحسب الموقع الخاصة بوزارة التكوين المهني والتمهين فإن التسجيل الذي انطلق بتاريخ 6 جويلية سيستمر إلى غاية 16 من شهر سبتمبر، لتليها فيما بعد مرحلة الانتقاء التي ستكون لمدة ثلاث أيام على التوالي أيام 17 و18 و19، بينما سيتم الإعلان عن النتائج أربعة أيام بعد ذلك الذي يصادف 20 من الشهر نفسه، أما بالنسبة للدخول الخاص بهذه السنة وحسب موقع الوزارة الوصية فإنه سيكون يوم 24 سبتمبر، وبالنسبة للمتربصين الجدد بمراكز التكوين، فإن العملية أيضا تتم عن طريق ملء الاستمارة والمرور بمختلف المراحل عبر الموقع نفسه الذي وضعته الوزارة تحت تصرف المتربصين لتسهيل عملية الالتحاق بالمراكز واختيار التخصص أو التربص المراد.