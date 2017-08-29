أزيد من 3500 تاجر لضمان مداومة عيد الأضحى بالعاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 3500 تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى المبارك ، حسبما أفاد به مدير التجارة لولاية الجزائر كريم قش

وأشار السيد قش لواج اليوم الثلاثاء أنه تم تسخير أكثر من ثلثي تجار العاصمة أي 3519 من بين 10660 تاجر يزاولون مختلف النشاطات و على رأسها المخابز و بيع المواد الغذائية العامة و الملبنات من أجل ضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى لسنة 2017.و ضمن النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المخابز والمواد الغذائية و الخضر و الفواكه إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي و محطات البنزين والمطاعم وغيرها

و أوضح فيما يتعلق بعدد المخابز التي تضمن المداومة خلال يومي العيد بالعاصمة عن تخصيص 503 مخبزة لضمان تزويد المواطن بمادة الخبر باعتبارها مادة أساسية مضيفا أنه تم كذلك تسخير 1739 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه (تجارة بالتجزئة) لضمان المداومة .كما تم تسخير 10 ملبنات من منتجي الحليب لولاية الجزائر لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة لافتا أن مادة الحليب ستكون متوفرة ولا ندرة فيها،كما تم تسخير 5 مطاحن لضمان المداومة يومي العيد --يبرز المسؤول--.و أضاف في ذات السياق أن عدد الأعوان المسخرين من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر لتطبيق برنامج المداومة خلال يومي العيد قد بلغ هذه السنة حوالي 200 عون موزعين على فرق تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة وتشمل 57 بلدية لضمان توفير مختلف المواد للمواطنين خاصة المواد واسعة الاستهلاك -يقول المسؤول-