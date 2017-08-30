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توزيع 944 مسكنا اجتماعيا تساهميا و ايجاريا بالعاصمة

  30 أوت 2017 - 11:29   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع 944 مسكنا اجتماعيا تساهميا و ايجاريا بالعاصمة

 استفادت عائلات من 13 بلدية بولاية الجزائر أمس من 944 مسكنا جديداي من بينها 818 مسكنا اجتماعيا تساهميا و 126 مسكنا اجتماعيا ايجاريا حسبما تمت ملاحظته خلال حفل تسليم المفاتيح.

 و سيتسلم المستفيدون من السكن الاجتماعي التساهمي سكناتهم الجديدة بكل من  السحاولة و السويدانية و عين المالحة بعدما كانوا يسكنون من قبل في زرالدة و  الابيار و السويدانية و الرحمانية و محالمة و بن عكنون و القبة و باب الواد  وواد قريش و الجزائر الوسطى و سيدي أمحمد و المرادية و بوزريعة.

 في هذا الصدد أوضح والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ الذي ترأس حفل  تسليم المفاتيح أن 72000 عائلة في المجموع معنية بعمليات إعادة الإسكان التي  انطلقت في  شهر جوان 2014.

 كما ذكر زوخ بان حصة الجزائر العاصمة تقدر ب42000 مسكن تساهمي موزعة  على 56 مرقي عقاري مكلفين بالإنجاز من بنيهم 8 تابعين للقطاع العمومي.

 في ذات السياق سجل الوالي تأخرا في انجاز بعض المشاريع مؤكدا على إجراء  عمليات تفتيش أسبوعية من اجل المساهمة في رفع العراقيل فضلا عن إنشاء لجنة  لهذا الغرض.

 و أظهرت بطاقة فنية لولاية الجزائر أن حوالي 21000 مسكنا تساهميا قد أنجزت من  بينها 11000 سلمت لمستحقيها منذ سنة 2014.

 في حين يوجد 18000 مسكنا اخر في طور الانجاز و 3000 في طريق الاطلاق.

 اما فيما يخص 126 مسكنا اجتماعيا ايجاريا فقد تم تخصيصها لسكان بلدية رغاية.

 كما أكدت ولاية الجزائر على ان حفل تسليم مفاتيح السكنات الجديدة يتم عشية  عيد الأضحى  و الدخول المدرسي.

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