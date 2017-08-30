عملية "محفظة للمستقبل" تمس 500 طفل معوز بتيزي وزو

استفاد ما لا يقل عن 500 تلميذ معوز من أدوات مدرسية في إطار الطبعة الثالثة لعملية "محفظة للمستقبل" التي بادر بها منتدى رؤساء المؤسسات.

وستشمل هذه العملية التي انطلقت يوم الأربعاء من تيزي وزو و تيبازة 10.000 طفل على المستوى الوطني ي حسبما علم اليوم من مندوب المكتب الولائي للمنتدى محمد سعيد سياد.وجرى حفل إطلاق هذه المبادرة بمركز التسلية العلمية بتيزي وزو بحضور الوالي و ممثلي الهلال الأحمر الجزائري و جمعيات خيرية رافقت العملية محليا.

وبالمناسبة تم توزيع حصة أولية تتكون من 60 محفظة مع كامل الأدوات المدرسية اللازمة لأطفال قدموا مع أوليائهم ي لتقوم اللجنة المحلية للهلال الأحمر عقبها بمواصلة التوزيع لتشمل العدد المحدد من التلاميذ .وأشاد الوالي محمد بودربالي هذه المبادرة التي تساهم في دعم حس التضامن في المجتمع الجزائري و تشكل أملا بالنسبة للأطفال المعوزين الذين لا يملك أولياؤهم الوسائل المادية لاقتناء الأدوات المدرسية لهم.وأعرب عن أمله في قيام المنتدى برفع عدد المستفيدين مشيرا إلى انه من بين الثمانية ملايين طفل متمدرس في الجزائر هناك مئات الآلاف من المعوزين و الذين يدرسون بصعوبات رغم الميزانيات الكبيرة التي تخصصها الدولة لقطاع التربية.ومن جهته أوضح المندوب المحلي للمنتدى أن الهدف من هذه المبادرة هو السماح للأطفال المعوزين بالاستفادة من الوسائل المادية التي تضمن له تمدرسا جيدا.كما لفت السيد سياد إلى أن هذا النشاط التضامني الذي بادر به المتعاملون الاقتصاديون جاء استجابة لتوصيات رئيس الجمهورية الذي دعا منتدى رؤساء المؤسسات لإعطاء المثل في التضامن و التجند و الحوار و وحدة الصفوف حتى "تتمكن بلادنا من تجنيد الطاقات و الاستثمار بشكل بناء في قدرات وإمكانيات هؤلاء الأطفال".