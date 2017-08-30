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أويحيى يعقد اليوم اجتماعا تحضيريا للدخول الاجتماعي المقبل

الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن

  30 أوت 2017 - 19:58   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن

سراي: زيادات مرتقبة في تسعيرات الكهرباء، الغاز والماء

يعقد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، ثاني اجتماع حكومي منذ تعيينه خلفا لعبد المجيد تبون، منتصف أوت الجاري، بهدف ضبط الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومته الذي سيعرض على نواب البرلمان في 18 سبتمبر المقبل، وكذا تقديم التوجيهات للوزراء فيما يتعلق بإعداد مشروع موازنة الدولة لسنة 2018، والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل.

 

تواجه حكومة أحمد أويحيى، التي ستعقد ثاني اجتماعاتها اليوم، تحديات كبرى مع اتساع رقعة العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، الذي لم تشهد أسعاره تعافيا منذ جوان 2014، وسجلت هذه الأيام سعر 50 دولارا للبرميل، فضلا عن تهاوي أسعار العملة الوطنية، حيث تم تداول 1 دولار مقابل 108.46 دينار، ويعد هذا الانخفاض غير المسبوق، وهو مؤشر يبرز لوحده مدى الرهانات التي يتعين على حكومة أحمد أويحيى رفعها في ظل محدودية البدائل المتاحة في اقتصاد تعرف حصة القطاع الصناعي فيه تراجعا، حيث ورغم ارتفاعه مقارنة بسنة 2016، لكنه لا يمثل سوى 5 بالمائة. ولم يعد أمام الحكومة سوى اللجوء إلى فرض إجراءات ضريبية جديدة تمس المواطن بصفة مباشرة، بعدما لم تتمكن من استقطاب ضرائب أصحاب الثروة الكبار من رجال الأعمال رغم التحفيزات الكبيرة التي قدمتها إليهم طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وفي السياق ذاته، توقع الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي، في تصريح لـ  المحور اليومي ، أن تضطر الحكومة إلى رفع تسعيرة الماء، الكهرباء والغاز من أجل المحافظة على توازن ميزانية الدولة، لا سيما أن هذه الخدمات مدعمة بشكل كبير، حيث توقع أن تلجأ الحكومة إلى احتساب تسعيرة مضاعفة بالنسبة للأسر والعائلات إذا تجاوز الاستهلاك سقفا معينا سيتضمنه قانون المالية، وأفاد محدثنا أن الحكومة ليس أمامها سوى اللجوء إلى إعادة النظر في مستوى الدولار مقابل الدينار، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التجارة الخارجية، من خلال تقليص الاستيراد وخفض المصاريف التي تتسبب بها البيروقراطية وتحويل جزء كبير منها إلى الإنتاج والاستثمار وكذا تقوية البنوك، عن طريق إجراءات يتضمنها قانون المالية،  كما ارتأى أنه لا حل أمام الحكومة سوى فرض إجراءات أكثر صرامة ضمن قانون المالية، من أجل الضغط على المستثمرين الكبار الذين يتهربون من دفع الضرائب لإلزامهم بدفعها، مشيرا إلى أن قانون المالية جبائي 80 بالمائة وهو الوحيد الذي بإمكانه إلزام الخواص بتسديد الضرائب ووضع حد للتهرب الضريبي.

 حكيمة ذهبي

 

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