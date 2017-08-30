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وزارة التعليم العالي تلزم عمداء الجامعات بالتقيّد بالتعليمة

الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة

  30 أوت 2017 - 20:00   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة لها عمداء الجامعات بضرورة إلزام الطالب بالتقيد باللباس الخاص بالمؤسسات الجامعية بداية من هذه السنة، حيث تضمت التعليمة طريقة اللبس المفروض داخل الحرم الجامعي ومعاقبة المخالفين لها، مانعة بذلك الطلبة من ارتداء  الميني  وبالبونتاكور  تطبيقا للتعليمة الصادرة سنة 2015، وبعد حالات الطرد التي تعرضت لها الطالبات من قاعات الامتحان بسبب لباسهن في السنوات الماضية.

 

تداول رواد المواقع الاجتماعي  الفيسبوك  وبالتحديد المجموعات الخاصة بالجامعات والمدارس العليا أمس، تعليمة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تحوز  المحور اليومي  نسخة منها تتعلق بطريقة اللباس المفروضة داخل الحرم الجامعي بداية من السنة القادمة بالنسبة للطلاب والطالبات بجامعة الجزائر 3 كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، حيث ألزمت التعليمة جميع الطلبة دون استثناء التقيد باللباس المحترم داخل الحرم الجامعي، وفي حال أي مخالفات يتعرض الطالب إلى عقوبات حسب طبيعة القانون الداخلي، وأرفقت هذه التعليمة بصورة اللباس المفروض وهو عبارة عن خمار وتنورة طويلة بالنسبة للطالبات، ومنع التنورة القصيرة وصورة لبنطال بالنسبة للطالب مع منع  البونتكور ، لتتوالى التعليقات عبر هذه المواقع والمجموعات من الطلبة واصفينها بغير العادلة وغير المنصفة، كون مشكل الجامعة الجزائرية لا يتلخص في لباس الطالب وإنما في المستوى المتدني، ليرد البعض بأنها كسابقاتها لم تطبق ولن تطبق هذه السنة والأجدر من هذا معرفة المستوى الحقيقي للطالب، من خلال الأساتذة الذين يدرسونهم، ومراقبة هؤلاء لضمان إيصال المعلومة إلى الطالب وليس فقط التركيز على الشكليات بدلا من المضمون، وفي هذا الإطار شجعت العديد من التنظيمات الطلابية ورحبت بالفكرة، حيث أيدت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين هاته التعليمة الصادرة عن جامعة الجزائر 3 والتي جاءت عملا بالتعليمة الوزارية الصادرة سنة 2015 والتي تحث على احترام ما جاء في القانون الداخلي للجامعة الجزائرية والتي تجبر الطلبة على احترام الحرم الجامعي، من خلال الهندام المحتشم، مع العلم أن اللباس القصير يتعارض مع الآداب العامة وأخلاق الجامعة، مما دفع الجهات الوصية إلى إصدار التعليمة لإعذار الطلبة وتذكيرهم بالقانون الداخلي للجامعة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي خلفته بعض الحالات خاصة في جامعة الجزائر، إثر منع بعض الطالبات من اجتياز بعض الامتحانات بسبب لباسهن غير المحتشم، ونحن نؤيد هذا القرار كما نصفه بالسليم والمطابق للقانون الداخلي للجامعة، معتبرين أنه يدخل في نطاق أخلاقيات الجامعة الجزائرية.

أمينة صحراوي

 

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