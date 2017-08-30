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100 تخصص لفائدة الشباب دون المستوى الدراسي

تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة

  30 أوت 2017 - 20:10   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة

  أدرجت وزارة التكوين المهني والتمهين  تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة، تمت برمجتها في المدونة الرسمية للتكوين المهني، من بين 380 تخصص موزع على 22 فرعا متوجا بشهادات عبر مختلف المؤسسات التكوينية.

 

قامت بعض الولايات لأول مرة ببرمجة تخصصات جديدة بالاستناد إلى طابعها البيداغوجي، للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للولاية أو للجهة مثل الأمن الصناعي، إعادة تأهيل وتجديد البنايات، ترميم المواقع الأثرية، تركيب الألواح الشمسية الضوئية والحرارية، كما تمت برمجة 101 تخصص لفائدة الشباب دون مستوى دراسي، بداية من سبتمبر 2017، نذكر على سبيل المثال لا الحصر فروع التركيب الصحي، الألبسة والنسيج، الفلاحة، تربية الحيوانات الصغيرة، حلاقة الرجال، الغسيل والكي بالبخار، الفندقة، هياكل المركبات وطلاء، وفيما يتعلق بالهياكل التي سيتم افتتاحها، أعلنت الوزارة عن فتح ثلاثة معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بكل من ولايات تيارت، تيزي وزو وسيدي بلعباس، ومركزين للتكوين المهني والتمهين بتنزاواتين والطارف، كما تم استلام 119 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة المؤسسات المنشأة حديثا والمركبة في مواقعها التي سيتم تشغيلها بمناسبة الدخول التكويني الجديد لشهر سبتمبر 2017، وسيتم استلام في دخول سبتمبر 26 تجهيزا خاصا بفروع الإعلام الآلي موجهة لولايات عنابة، بشار، جيجل، الأغواط، معسكر، أم البواقي، تيارت، تيزي وزو، إضافة إلى 84 تجهيزا آخرا سيتم استلامها وتركيبها قبل نهاية السنة الحالية (منها 11 تخصصا مرتبطا باختصاص الإعلام الآلي). من جهة أخرى، كشفت وزارة التكوين المهني في مجال الشراكة عن استقبال المؤسسات الخاصة المعتمدة في منظومة التكوين، خلال الموسم المنقضي أكثر من 23 ألف متربص، ويبلغ عددها 715 مؤسسة، غير أن الإشكال يكمن في العدد القليل من التكوينات التي تستقبلها والتي تتمثل في الإعلام الآلي، الحلاقة، المحاسبة أو التسويق، وأكدت الوزارة أنها تواصل تفعيل علاقات الشراكة ما بين مؤسسات التكوين والمتعاملين الاقتصاديين، عن طريق أجهزة التشاور المتمثلة في مجلس الشراكة واللجان الولائية للشراكة التي من مهامها الأساسية إعداد خرائط التكوين المهني، وستتم مراجعة سير هذه الأجهزة لتحسين أدائها.

حكيمة ذهبي

 

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