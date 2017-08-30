تحت شعار كن حذرا في السياقة أثناء تساقط أولى زخات المطر

مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور

دعت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق خاصة فئة سائقي الشاحنات الثقيلة، المركبات والدراجات النارية بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة تحت تساقط أولى قطارات المطر، التي تأتي في أواخر فصل الصيف وتتسب في حوادث مأساوية في بعض الأحيان، نتيجة تراكم بعض المكونات التي تتركها المركبات وتحللها في فصل الصيف، مما يجعلها مادة زلجة بمجرد ملامستها لزخات المطر تساعد على عملية الانزلاق، بحيث يصبح السائق غير قادر على السيطرة على مركبته لعدم قدرة إطارات المركبة على التماسك مع سطح الطريق رغم استعماله للفرامل.

اتخذت مصالح الأمن الوطني مجموعة من الإجراءات والإرشادات للحد من حوادث المرور التي تقع جراء نزول أولى قطرات المطر، حيث ناشدت خلية الاتصال والصحافة بالمديرية ذاتها مستعملي الطريق العمومية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء السياقة والتحلي بالهدوء واتباع جملة من النصائح التي من شأنها تجنب ما قد ينجر عنها من مخاطر، بتخفيض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة، التقيّد بترك مسافة الأمان ما بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب والإفراط في السرعة، كذلك وجوب التأكد من جودة الإطارات ونظام الفرامل وجاهزية الأضواء، خصوصا في ساعات الليل والصباح، كما طالبت الإدارة ذاتها السائقين بالحذر على مستوى المنحنيات والمنعطفات والأماكن التي يتشكل فيها الضباب، خاصة القاطنين في الأماكن الجبلية المرتفعة، بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية داعية إياهم إلى المزيد من التركيز عند الدخول إلى المناطق الحضرية، من خلال الالتزام بإشارات المرور والخطوط المرسومة في الطريق وكذلك الإشارات التي تحدد الاتجاهات، ملحة على إلزامية التقيد بالسرعة الواجب اتباعها داخل التجمعات السكنية، وأكدت أن أغلبية حوادث المرور التي تقع في هذه الفترة مردها إهمال بعض السائقين لقواعد السلامة المرورية وعدم التأكد من سلامة بعض المعدات الميكانيكية وأنظمة الأمان مثل ماسحات الزجاج، الأضواء الأمامية والخلفية، الإطارات الملساء وأجهزة أخرى تضمن استعداد السائق للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وفي السياق ذاته، أكدت الخلية ذاتها على أن فرق الأمن العمومي على مستوى أمن الولايات، أمن الدوائر والأمن الحضري وكل آليات الوقاية لجهاز الأمن الوطني، في جاهزية قصوى وعلى أتم الاستعداد لمواجهة مثل هذه الحالات وهي مسخرة 24 ساعة /24 ساعة لأداء واجبها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن وتنظيم الحركة المرورية، داعية جميع المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة.