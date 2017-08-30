شريط الاخبار
هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟ هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن 1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة نقابة ممارسي الصحة تعقد لقاء استثنائيا وتهدد بالتصعيد نقابة سونلغاز تتهم قيتوني بخرق قوانين التوظيف الأمراض المزمنة تتسبب في وفاة الجزائريين بالبقاع المقدسة أفسيو يوزّع 10 آلاف محفظة مدرسية على التلاميذ المعوزين اعتقال الأحمديين تعدٍّ على الدستور والمواثيق الدولية ولا توجد أدلة لإدانتهم الإنجيليون والتكفيريون والأحباش يهددون تديّن الجزائريين ظهور الكركرية في الجزائر مرتبط بأحداث متسارعة في المنطقة المغاربية حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ستدخل المحليات في 43 ولاية مراجعة العقوبات المفروضة على المقاولين المخالفين لمعايير البناء الأرسيدي يندد بالتجاوزات الحاصلة في ولاية تيارات سونلغاز سددت 30 مليار دج من ديونها خلال سنتين الجيش يحجز أسلحة حربية ويدمر 5 مخابئ للإرهاب بأدرار وبجاية أحزاب تتسول مترشحين وأخرى تبحث عن توقيعات تحضيرا للمحليات إنشاء 19 مؤسسة مصغرة في مجال رسكلة النفايات بالشلف ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية عشية العيد والدخول الاجتماعي مصالح الأمن توقف زعيم الأحمدية محمد فالي بالنعامة 65 جزائريا حصلوا على تأشيرة مجانية لروسيا وزير السياحة يعاين مشروع صيانة فندقي سيبوس والمنتزه بعنابة التلفزيون الجديد أل جي OLED يفوز في أعلى تصنيفات 3500 تاجر لضمان مداومة عيد الأضحى في العاصمة أسعار النفط تسجّل تذبذبا جديدا وتتراجع إلى 51 دولارا عاشور يتهم ربراب بممارسة ضغوطات لإنشاء وحدته الخامسة أويحيى يلغي تجميد مشاريع قطاع التربية لاحتواء 09 ملايين تلميذ حفصي تؤكد دعم النساء الجزائريات لكفاح الشعب الصحراوي فرنسا تتجاهل الجزائر وتغيّب دورها في مواجهة الحرقة وأزمة ليبيا توقيف 5 مهربين و49 حراقا بـ 10 ولايات المديرية العامة للأمن الوطني تتعزز بـ 1300 شرطي لغة الإشارة فتح الموقع لتغيير التوجيهات للناجحين الجدد بداية من 4 سبتمبر 08 آلاف موظف بقطاع التربية أودعوا ملفات التقاعد النسبي مستشار بالديوان الملكي السعودي يتهم الأمير القطري السابق بضرب ليبيا
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة

للحفاظ على نظافة المحيط يومي العيد في العاصمة

نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة

  30 أوت 2017 - 20:15   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة

جندت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر  ناتكوم  5000 عامل نظافة و400 شاحنة مجهزة تحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك.

 

أوضحت المكلفة بالإعلام بمؤسسة  نات كوم  نسيمة يعقوبي في تصريح لـ  المحور اليومي ، أنه وتحسبا للعيد الأضحى الذي يتزامن ويوم الجمعة، قامت المؤسسة بتجنيد 5000 عامل نظافة و400 شاحنة مجهزة بكافة الوسائل، تحسبا لهذا الموعد الهام، مضيفة في السياق ذاته أنها قامت بتدعيم البلديات التي تشرف عليها بـ 250 حاوية بالأحجام المتوسطة، تحتوي هذه الأخيرة على ملصقات ترمز إلى فرحة العيد، بغية رمي بقايا وفضلات الأضاحي، حفاظا على سلامة المواطنين ونظافة المحيط بمناسبة عيد الأضحى، وكذا لضمان السير الحسن لعملية جمع النفايات سواء المنزلية أو الناجمة عن مخلفات عملية نحر الأضاحي.

وأكد المتحدثة ذاته، أن عدد النفايات يزداد في العيد الأضحى بصفة معتبرة ليترواح بين 2500 و3000 طن، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المؤسسة ستتكفل بتسيير وجمع نفاياتها قبل العيد وخلال يومي العيد بصورة خاصة، حيث انطلقت العملية منذ البارحة، من خلال تمركز باعة الأضاحي بنقاط تجمع النفايات، وكذا تكثيف عدد دوريات ورفع النفايات وفرق الأعوان للحد من انتشار النفايات، التي قد يؤدي تحللها السريع إلى انتشار الأمراض حسب المتحدث، وأضافت يعقوبي أن لعيد الأضحى خصوصيات فيما يتعلق بنوعية النفايات التي تفرزها عملية اقتناء الأضحية قبل العيد بأيام وما تخلفه من أعلاف وفضلات، مما يستدعي منا التعامل بنجاعة لنساهم كمؤسسة في تنظيف المحيط بصورة تحسن من صورة أحياء العاصمة، لتوفير محيط نظيف وصحي للمواطنين مباشرة بعد انقضاء العيد.

أشارت المتحدثة إلى أن المؤسسة ستقوم مجانا بتوزيع أكياس بلاستيكية بسعة كبيرة مجانا عبر الأحياء، لتسهيل عملية جمع النفايات من الأحشاء وباقي فضلات الكباش، إذ تسجل ارتفاع نسبة النفايات التي مصدرها بقايا الأضحية إلى 60 بالمائة في حدود الساعة 11 صباحا من اليوم الأول من العيد في ذروة عملية ذبح الأضاحي.

من جهة أخرى، وجه الديوان الوطني للتطهير دعوة إلى المواطنين لعدم رمي لبقايا الأضاحي في قنوات الصرف الصحي، مما يتسبب في مشاكل عديدة ويسجل الديوان الوطني للتطهير ومع كل عيد أضحى حالات انسداد في قنوات الصرف الصحي، جراء رمي المواطنين لبقايا الأضاحي، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات وانتشار الروائح الكريهة، ووجه رئيس دائرة تسيير شبكة التطهير صالح لحلاح وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نداء إلى المواطنين  عدم رمي بقايا الأضاحي في قنوات الصرف الصحي التي تسيء إلى أنظمة الصرف الصحي، مما يؤثر على الصحة العمومية، خاصة أننا في فصل الصيف .

عبد الله بن مهل

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات