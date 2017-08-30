للحفاظ على نظافة المحيط يومي العيد في العاصمة

نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة

جندت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر ناتكوم 5000 عامل نظافة و400 شاحنة مجهزة تحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك.

أوضحت المكلفة بالإعلام بمؤسسة نات كوم نسيمة يعقوبي في تصريح لـ المحور اليومي ، أنه وتحسبا للعيد الأضحى الذي يتزامن ويوم الجمعة، قامت المؤسسة بتجنيد 5000 عامل نظافة و400 شاحنة مجهزة بكافة الوسائل، تحسبا لهذا الموعد الهام، مضيفة في السياق ذاته أنها قامت بتدعيم البلديات التي تشرف عليها بـ 250 حاوية بالأحجام المتوسطة، تحتوي هذه الأخيرة على ملصقات ترمز إلى فرحة العيد، بغية رمي بقايا وفضلات الأضاحي، حفاظا على سلامة المواطنين ونظافة المحيط بمناسبة عيد الأضحى، وكذا لضمان السير الحسن لعملية جمع النفايات سواء المنزلية أو الناجمة عن مخلفات عملية نحر الأضاحي.

وأكد المتحدثة ذاته، أن عدد النفايات يزداد في العيد الأضحى بصفة معتبرة ليترواح بين 2500 و3000 طن، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المؤسسة ستتكفل بتسيير وجمع نفاياتها قبل العيد وخلال يومي العيد بصورة خاصة، حيث انطلقت العملية منذ البارحة، من خلال تمركز باعة الأضاحي بنقاط تجمع النفايات، وكذا تكثيف عدد دوريات ورفع النفايات وفرق الأعوان للحد من انتشار النفايات، التي قد يؤدي تحللها السريع إلى انتشار الأمراض حسب المتحدث، وأضافت يعقوبي أن لعيد الأضحى خصوصيات فيما يتعلق بنوعية النفايات التي تفرزها عملية اقتناء الأضحية قبل العيد بأيام وما تخلفه من أعلاف وفضلات، مما يستدعي منا التعامل بنجاعة لنساهم كمؤسسة في تنظيف المحيط بصورة تحسن من صورة أحياء العاصمة، لتوفير محيط نظيف وصحي للمواطنين مباشرة بعد انقضاء العيد.

أشارت المتحدثة إلى أن المؤسسة ستقوم مجانا بتوزيع أكياس بلاستيكية بسعة كبيرة مجانا عبر الأحياء، لتسهيل عملية جمع النفايات من الأحشاء وباقي فضلات الكباش، إذ تسجل ارتفاع نسبة النفايات التي مصدرها بقايا الأضحية إلى 60 بالمائة في حدود الساعة 11 صباحا من اليوم الأول من العيد في ذروة عملية ذبح الأضاحي.

من جهة أخرى، وجه الديوان الوطني للتطهير دعوة إلى المواطنين لعدم رمي لبقايا الأضاحي في قنوات الصرف الصحي، مما يتسبب في مشاكل عديدة ويسجل الديوان الوطني للتطهير ومع كل عيد أضحى حالات انسداد في قنوات الصرف الصحي، جراء رمي المواطنين لبقايا الأضاحي، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات وانتشار الروائح الكريهة، ووجه رئيس دائرة تسيير شبكة التطهير صالح لحلاح وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نداء إلى المواطنين عدم رمي بقايا الأضاحي في قنوات الصرف الصحي التي تسيء إلى أنظمة الصرف الصحي، مما يؤثر على الصحة العمومية، خاصة أننا في فصل الصيف .