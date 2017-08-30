رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي:

المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، أن الجزائر ستظل تعاني من الآثار المدمرة للتجارب النووية الفرنسية لعقود من الزمن.

قال خياطي خلال ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية المصادف لـ 29أوت من كل عام، إن الآثار المدمرة للتجارب والتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بالجزائر ستبقى لعقود من الزمن .

أوضح ذات المتدخل أن استخدام فرنسا لمواد كيمائية على غرار البلوتونيوم في تنفيذ تجاربها النووية أدى الى ظهور عدة أمراض سرطانية جلدية وتنفسية لسكان المناطق التي شهدت هذه التفجيرات التي وصفها السيد خياطي بـ الوحشية وصنفها في خانة الجرائم ضد الإنسانية .

من جهته، تطرق الباحث في الهندسة النووية، عمار منصوري، إلى الآثار البيئية لهذه التفجيرات، لاسيما ما تعلق بالتجارب الباطنية التي بلغت على حد قوله 13 تجربة تضاف اليها 4 تجارب سطحية و5 تجارب باستعمال مادة البلوتونيوم و35 تجربة إضافية .

جدير بالذكر أن منطقة رقان، الواقعة بالجنوب الجزائري، شهدت يوم 13 فيفري 1960 انفجار نووي نفذته السلطات الاستعمارية الفرنسية.