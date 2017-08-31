تمــار: إجــراءات تنظيــميـة جـديــدة في طــريقـة البـنــاء بــداية مـن الأسبـوع المـقبــل

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار ، أن دائرته الوزارية شرعت في إعداد خارطة طريق من خلال فتح ثمان (08) ورشات تفكير تتضمن عديد الجوانب، سيما منها القانونية مع إمكانية مراجعة قانون العمران و التمويل و المراقبة و التكوين و أمور أخرى، و ذلك من اجل تسريع انجاز برنامج السكن المسطر.

و كشف عبد الوحيد تمار عن إجراءات تنظيمية جديدة في طريقة البناء و البداية تكون بالعاصمة، عنابة ،وهران وقسنطينة لضبط طريقة البناء وإحصاء رخص البناء للأراضي التي لم تنطلق بها الأشغال.وتحدد التعليمة بدقة كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء فضلا عن مخراجعة أليات المراقبة والردع وكذا سلم العقوبات المطبقة على المخالفين. و قال تمار إنه "من الأسبوع المقبل ستكون هناك تعليمة وزارية تنظم كيفية دراسة الملف التقني الأولي قبل رخصة البناء فيإنتظار مراجعة المرسوم التنفيدي 15/19 الذي يحدد قواعد التعمير". و أضاف المتحدث ذاته أنه بعد هذه التعليمة خاصة بالنسبة للبناء و البناء بحفر الأرض يجب المحافظة على سلامة المكان و العمل على مراجعة القوانين و العقوبات في حالة الخطأ. كما تحدث الوزير عن الجانب المتعلق بتسيير المشاريع لأنه يجب -كما قال- "التفكير في تسيير السكن بعد انجازه" مؤكدا على اهمية المحيط.