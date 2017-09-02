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خمس مواد في النظام الداخلي لـ «سينا» غير مطابقة للدستور

المجلس الدستوري يفضح تخلي البرلمانيين عن حقهم في الرقابة والإخطار

  02 سبتمبر 2017 - 18:26   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الوطني
المجلس الدستوري يفضح تخلي البرلمانيين عن حقهم في الرقابة والإخطار

تحفظ المجلس الدستوري، عن جملة من المواد التي شرّعها أعضاء مجلس الأمة في النظام الداخلي لهذه الهيئة، واعتبر أن خمس مواد جاءت في النص غير مطابقة للدستور، فيما تحفظ على مجموعة من المواد التي جاءت منقوصة من مصطلحات بالغة الحساسية، لا سيما شمل الأحرار وأعضاء مجموعة الثلث الرئاسي ضمن الإجراءات العقابية ضد ما يعرف بالتجوال السياسي، كما طالب بأخذ تبريرات المتغيبين عن الجلسات قبل تنفيذ العقوبة بعين الاعتبار. 

سجل المجلس الدستوري في شهادة مطابقة لنص النظام الداخلي لمجلس الأمة التي صدرت أمس، في الجريدة الرسمية، وجود خمس مواد مخالفة للدستور، تتعلق أساسا بتخلي أعضاء «السينا» عن صلاحياتهم في مواضع كثيرة وتجاوز صلاحياتهم في مواضع أخرى، فيما اعتبر أن 12 مادة أخرى مطابقة جزئيا لمقتضيات الدستور وطلب تعديلها. طلب المجلس الدستوري، من مجلس الأمة توضيح كيفيات تطبيق المادة 114 من الدستور في النظام الداخلي والتي تتيح للمعارضة البرلمانية حقوقها في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، لا سيما الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين، المشاركة الفعلية في مراقبة الحكومة وإخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوّت عليها البرلمان، واعتبر أن نص المادة 100 من النظام الداخلي مخالفة للدستور، وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمة على المتغيبين عن الجلسات، خاصة تلك المتعلقة بالحرمان من الترشح لأي منصب في أجهزة وهيئات المجلس بعنوان التجديد المقبل، طلب المجلس الدستوري من هيئة المجلس التأكد من أن هذه الأحكام لا تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور، كما طلب تضمين العقوبات الأخرى مثلما نصت عليه المادة 116 من الدستور والإتاحة للعضو تقديم تبريراته، وجاء في النص المعدل أربعة تبريرات تقبلها هيئة المجلس، تتمثل في نشاط رسمي في الدائرة الانتخابية، مهمة ذات طابع وطني، مهمة رسمية خارج الوطن، عطلة مرضية أو عطلة أمومة، كما نص القانون على أن المتغيبين دون هذه المبررات تدون أسماءهم في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، ونص النظام الداخلي للمجلس على أن وزير العدل هو الهيئة الوحيدة التي يمكنها طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة بطلب يودع على مستوى مجلس المجلس، كما طلب استثناء الأحرار والأعضاء عن الثلث الرئاسي من عقوبات التجريد من العهدة البرلمانية وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 117، وهو الذي حدد أن الأمر يتعلق بالعضو المنتمي إلى حزب سياسي دون سواه، معتبرا أن توسيع النظام الداخلي للمجلس إلى الأعضاء المعينين بعنوان الثلث الرئاسي والأحرار مخالف للدستور، كما سجل تجاوز المجلس للدستور في نص المادة 148 من النظام الداخلي التي تصنف الوظائف العليا في مجلس الأمة ضمن الوظائف العليا المماثلة في الهيئات السيادية للدولة وتطبق عليها الأحكام نفسها، لا سيما ما يتعلق منها بمجالي الأجور والتقاعد. في نص المادة 52 من النظام الداخلي، طلب المجلس الدستوري استبدال مصطلح «إيفاد» التي وردت في عبارة «إيفاد بعثة استعلامية مؤقتة» بمصطلح «تشكيل»، لأنها المكرسة دستوريا وليس إيفاد التي أعطت معنى مغايرا لما ورد في الدستور، كما طلب بالنسبة لنص المادة 92 من النظام الداخلي إضافة «أو المجموعات البرلمانية المعارضة»، بعدما كانت المادة لا تحدد التوجه السياسي للمجموعات البرلمانية التي لها الحق في اقتراح جدول أعمال، بالإضافة إلى ذلك طالب المجلس الدستوري بإضافة مصطلح «النهائية» إلى العبارة التي جاءت في نص المادة 3 من النظام الداخلي وهي الخاصة بإثبات عضوية الأعضاء عند تنصيب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، حيث لم تكن المادة توضح أن الإثبات يستند على النتائج النهائية التي يعلن عنها المجلس الدستوري، واعتبر أن تلك المادة كما صيغت مخالفة جزئيا للدستور، ورفض المجلس الدستوري ما جاء في نص المادة 2 التي تخول لرئيس أول الجمهورية تمرير النصوص التي اتخذها في شكل أوامر على كل من غرفتي البرلمان في بداية الدورة، باعتبار أنها تقييد غير مطابق للدستور الذي لا يحصر عرض الأمريات في بداية الدورة العادية أو نهايتها أو حتى في الدورة غير العادية. 

حكيمة ذهبي 

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