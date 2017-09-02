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قال إن مخاطر أمنية كبيرة تحيط بالجزائر

بدوي يدعو الجزائريين إلى اليقظة للحفاظ على أمن البلاد

  02 سبتمبر 2017 - 18:50   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي يدعو الجزائريين إلى اليقظة للحفاظ على أمن البلاد

حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، من «مرحلة خطيرة» في الوقت الذي تحيط بالجزائر مخاطر أمنية كبيرة، داعيا المواطنين إلى أن يكونوا في مستوى عال من الحيطة والحذر وأن يكونوا مرافقين لمصالح الأمن في مهامهم ومجهوداتهم من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن بالوطن.  

 دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الجزائريين إلى أن يكونوا على «مستوى عال من اليقظة والحذر»، وأن يكونوا «مرافقين لمختلف أسلاك الأمن في مهامهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر»، وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش مشاركته مقيمي مركز استقبال اليتامى بالمحمدية احتفالهم بعيد الأضحى، «نحن في مرحلة خاصة تحيط بنا مخاطر أمنية، لذا أدعو المواطنين إلى أن يكونوا في مستوى عال من الحيطة والحذر وأن يكونوا مرافقين لمصالح الأمن في مهامهم ومجهوداتهم من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن بالوطن، وثمّن وزير الداخلية بالمناسبة المجهودات التي تبذلها مختلف أسلاك الأمن  وأفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين بالحدود، للحفاظ على الاستقرار وأمن الجزائر، وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي الدولة عازمة على القضاء على آفة الإرهاب الدخيلة، وفي تصريح صحفي لدى زيارته لمستشفى يوسف دامرجي بتيارت، للاطمئنان على حالة الشرطي المصاب جراء الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الولائي، كما دعا الوزير أطياف المجتمع إلى «الالتفاف حول أولوية أولويات الوطن وهو الحفاظ على أمنه واستقراره وطمأنينة المواطنين»، وحث على العمل «على ترقية الحس المدني والسياسي والعمل على أن يكون الهدف الأول والوحيد هو الأمن والاستقرار باعتبارهما شرطا أساسيا للتنمية وتجسيد البرامج»، كما عبّر عن تقديره وعرفانه لمصالح الأمن بما فيها الشرطة والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي على المجهودات والعمل التي تقوم به هذه المصالح المؤسساتية من أجل أمن واستقرار البلاد، وزار أيضا الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد  الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري مقر الأمن الولائي، حيث قدم التعازي إلى زملاء الضحايا ودعاهم إلى اليقظة، حيث تلقى شروحات حول هذا الاعتداء الإرهابي والعمل البطولي الذي قام به الشرطي الذي لقي حتفه عندما تصدى للإرهابي الذي كان يحمل سلاحا ناريا وحزاما ناسفا وحاول اقتحام مقر الأمن. 

أسامة سبع 

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