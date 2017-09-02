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استدعاء أعوان الشرطة غير المداومين للعمل يومي العيد لضمان السكينة

هامل يأمر بتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل مراكز الأمن

  02 سبتمبر 2017 - 18:51   قرئ 78 مرة   0 تعليق   الوطني
هامل يأمر بتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل مراكز الأمن

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات خاصة تحسبا لأي هجمات إرهابية جديدة مماثلة لما عاشه مقر الأمن الولائي لتيارت، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «المحور اليومي»، أن اللواء عبد الغني هامل أمر بمضاعفة عدد الحراس في مداخل مقرات الأمن وكذا بتفتيش أغراض الزائرين لها، إضافة إلى إعادة تفعيل العمل بأجهزة الكشف عن المتفجرات التي أهملت مؤخرا. 

 رفعت مصالح الأمن التأهب إلى أقصى درجاته عبر مختلف المدن والحدود، على خلفية الهجوم الجبان الذي استهدف مقر الأمن الولائي لتيارت، حيث ضاعفت المديرية العامة للأمن الوطني عدد رجال الأمن أمام مقرات الأمن ومحطات الميترو والترامواي صباح أمس، لتفادي أي هجوم إرهابي إضافة إلى إنزال أمني كبير عبر مختلف المحاور والمناطق العمومية والحساسة والسدود عبر الطرق، حيث أكدت مصادر «المحور اليومي»، أن مصالح الشرطة وضعت مخططا أمنيا، لتوفير العدد الكافي من الأعوان ووضع مختلف وحدات الجمهورية في حالة استعداد، من خلال تأجيل العطل السنوية لكافة أعوان ومستخدمي الأمن الوطني، وكذا إلغاء العمل بنظام العطل القصيرة في هذه الفترة واستدعاء الذين هم في عطلة حاليا لتوفير العدد الكافي من رجال الأمن بالميدان، على غرار ما عرفه يومي العيد الذي تم فيه استدعاء أعوان غير معنيين بالمداومة للالتحاق بمقراتهم لضمان تغطية أمنية أكبر، وقال المصدر ذاته، إن اللواء عبد الغني هامل أمر بمضاعفة إجراءات الأمن في مداخل مديريات الأمن في الولايات ومقرات الأمن الحضري، على غرار التفتيش الدقيق لزائري المقرات خاصة الحاملين لأمتعة وكذا إعادة تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات الموجودة في مداخل كل مقرات الأمن الوطني، بالإضافة إلى زيادة عدد عناصر الشرطة الموجودين في مداخل مقرات الأمن الوطني. في سياق متصل، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل الذي تنقل إلى تيارت رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي «أن هذا العمل البطولي لا يقوم به إلا غيورين على هذا الوطن»، وأضاف «أن هذا الاعتداء لا يدهش قوات الأمن الوطني بل يزيدهم عزيمة كبيرة للتصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد»، مبرزا أنه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها قوات الأمن الوطني إلى اعتداء مشابه، مذكرا أن هذا الاعتداء الإرهابي «هو سيناريو من السيناريوهات المعروفة التي تتدرب عليها قوات الشرطة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب»، وأشار إلى أنه يلاحظ في الميدان أثر هذا الاعتداء، حيث «إنه كانت هناك يقظة وحيطة وحذر نتيجة تنفيذ تعليمات القيادة بما فيها تعليمات قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وقيادة الأمن الوطني»، ودعا اللواء عبد الغني هامل قوات الأمن الوطني، إلى التنسيق مع الشركاء الأمنيين بمن فيهم الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على أمن الوطن. 

أسامة سبع  

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