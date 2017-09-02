وزارة التجارة تأمر مسؤولي نقاط البيع بعدم تغيير الأسعار

بيــــع الكتـــــب المدرسيــــة بنفـــس أسعـــــار السنـــــة الماضيــــة

أمرت وزارة التجارة بطلب من وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية كل رؤساء المراكز الولائية لتوزيع الوثائق التربوية، ومسؤولي نقاط بيع الكتب المدرسية، بعدم إحداث أي تغيير في أسعار الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة والابقاء على نفس الأسعار المطبقة خلال السنة الماضية وصدرت هذه التعليمة بعد انتشار خبر تسجيل زيادات في أسعار الكتب.

نفت وزارة التربية الوطنية إدراج أي زيادات في أسعار الكتب المدرسية أو في مستحقات التلاميذ خلال الدخول المدرسي القادم، وأن الأسعار معقولة وفي متناول الجميع وتتراوح ما بين 160 و250 دينار، مضيفة أن المعرض الوطني للكتاب المدرسي يوفر جميع العناوين في كل الأطوار، بما فيها كتب الجيل الثاني من الإصلاحات أي من السنة أولى ابتدائي إلى القسم النهائي، وبالكميات اللازمة وهذا بهدف رفع الضغط عن الأولياء والتلاميذ عند الدخول المدرسي. في ذات السياق، جنّد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية كافة الإمكانات المالية، المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي القادم الذي يتميّز بتوفير أكثر من 70 مليون كتابا من بينها ما يربو عن 44 مليون كتابا جديدا لكل من السّنة الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي والسّنة الثانية والثالثة من التعليم المتوسط، علما أن عملية طبع الكتب القديمة انتهت وهي الآن في مرحلة التوزيع الذي سوف ينتهي في نهاية شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى استفادة «603 تلميذ يدرسون في الطور الثانوي سيستفيدون من كتب مترجمة إلى لغة البراي تخص سبع مواد»، مشيرا إلى أن كتب البراي ستكون متوفرة مع الدخول المدرسي المقبل على غرار الكتاب المدرسي العادي وذلك على مستوى كامل التراب الوطني، و أمرت الوزارة مسؤولي المؤسسات التعليمية ابتداء من الموسم الدراسي القادم أن يبقى الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية وهذا من أجل التخفيف على التلميذ من جهة والحفاظ على جودة الكتب المدرسية لتمكين تلاميذ آخرين من استعمالها خلال الموسم الدراسية المقبلة. وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريت في ندوة صحفية نظمتها على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية تحسبا للدخول المدرسي أن مديري التربية مطالبون بتوزيع الكتب المدرسية على التلاميذ قبل نهاية الشهر الجاري مبرزة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وضع تحت تصرف التلاميذ 30 كتابا مدرسيا جديدا و6 كراريس للتمارين، وتخص السنتين الثالثة، الرابعة ابتدائي، الثانية والرابعة متوسط، معلنة عن تنظيم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لمعرض للكتاب المدرسي في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 و12 سبتمبر المقبل، عبر كامل التراب الوطني للسماح للأولياء باقتناء الكتب لأبنائهم ، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون في العاصمة بديوان رياض الفتح.

نبيل شعبان