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تنظيم أول أيام شعرية باللغة الأمازيغية بداية من 20 أكتوبر

تعميم كتابة واجهات المؤسسات بحروف «التفيناغ» قريبا

  02 سبتمبر 2017 - 18:58   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تعميم كتابة واجهات المؤسسات بحروف «التفيناغ» قريبا

قررت الحكومة من خلال تطبيق برنامج شراكة يهدف إلى ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها بالتنسيق بين وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، تعميم وتعزيز تجربة استعمال الحروف الأمازيغية «التفيناغ» على واجهات المؤسسات وتنظيم أول أيام شعرية باللغة الأمازيغية بداية من 20 أكتوبر القادم. 

أوضح بيان للمحافظة السامية للأمازيغية أن «اللقاء دار حول برنامج شراكة بين المؤسستين طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 4 منه التي تنص أن «تمازيغت» هي لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر  التراب الوطني، فضلا عن التعاون من أجل تنظيم أول أيام شعرية باللغة الأمازيغية بإيليزي التي ستصادف افتتاح الموسم السياحي في الجنوب الكبير من 20 إلى 24 أكتوبر 2017، اتفق الطرفان على إدماج البعد الأمازيغي من خلال تنظيم ورشة تكوين لصالح المرشدين السياحيين، وأشار المصدر ذاته أن الطرفين تطرقا أيضا إلى «تعميم وتعزيز تجربة استعمال التفيناغ على واجهات المؤسسات، كما أوضح البيان أن كيفيات تطبيق المحاور الرئيسية لهذه الشراكة ستحدد لاحقا في إطار بروتوكول اتفاق بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة السامية للأمازيغية». ذكر المسؤول نفسه على هامش تنظيم فعاليات القافلة الأدبية لمئوية الكاتب الراحل مولود معمري في يومها الثالث والأخير بولاية عين تموشنت، أن عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تندرج في سياق اتفاقية الشراكة المبرمة بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التربية الوطنية الموقعة شهر فبراير 2015، حيث سيكون تدريسها متوفرا عبر 38 ولاية خلال الدخول المدرسي المقبل، وأوضح عصاد أن هذا الأمر يعدّ خطوة إضافية والغاية المرجوة منها هي تعميم تدريس اللغة الأمازيغية عبر 48 ولاية وحتى خارج أرض الوطن لفائدة أبناء الجالية الجزائرية في المهجر، وأشار إلى أن عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تعترضها بعض من العقبات الخاصة بتوفير المناصب المالية لأساتذة اللغة ذاتها، إضافة إلى تسجيل نوع من اللاتجانس في المنظومة التربوية بخصوص تدريسها، حيث يسجل هناك أقسام بالطور الأول وفي الطور الثاني غير متوفرة ببعض الولايات وهو في حد ذاته خلل يؤثر على عملية تعميم الأمازيغية لابد من تداركه، كما اعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بأن الخلل أيضا يكمن في الجانب الاختياري للغة الأمازيغية، لأن القانون التوجيهي للمدرسة لسنة 2008 تحدث عن إدراج اللغة الأمازيغية عندما يسجل طلب في هذا الشأن كمادة اختيارية وهذا في حد ذاته يشكل خللا لا يتماشى وما جاء به الدستور المعدل سنة 2016، الذي يقر بأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية. 

 نبيل شعبان 

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