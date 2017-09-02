نظرا لتجاهل وزارة التعليم العالي توظيفهم بطريقة مباشرة

حاملو الماجستير والدكتوراه يقترحون إجراء مسابقة كتابية لهم

اقترح الأساتذة الجامعيون وطلبة ما بعد التدرج، حاملو الماجستير والدكتوراه، أن تجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة كتابية لهم، باعتبارها الحل الأكثر انصافا لهم، نظرا لمواصلة الوزارة المعنية في تجاهلها لمطلب توظيفهم بطريقة مباشرة، رغم عديد الوقفات الاحتجاجية التي نظموها سابقا.

دعا الأساتذة الجامعيون وطلبة ما بعد التدرج، حملة الماجستير والدكتوراه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى توظيفهم بطريقة مباشرة حسبما كان معمولا به خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى امتصاص البطالة في صفوف هذه الفئة التي تعاني خلال الفترة الحالية من شبح البطالة الذي غزى وسطها بطريقة ملحوظة رغم تمتعها بمؤهلات تسمح لها بممارسة مهمتها في المدرجات الجامعية، ومن جملة ما اقترحه الأساتذة الجامعيون وطلبة ما بعد التدرج، إدراج الوزارة الوصية مسابقة كتابية لتوظيفهم خلال هذه السنة، خاصة أن الدخول الجامعي على الأبواب، باعتبارها الحل الأكثر انصافا في ظل استمرار الوزارة الوصية بتجاهلها مطلب توظيفهم بطريقة مباشىرة، أما الفئة الأخرى فما زالت متمسكة بمطلبها القاضي بتوظيفهم بطريقة مباشرة دون اجتياز أي مسابقة. للإشارة، فقد نظمت هذه الفئة سابقا العديد من الوقفات الاحتجاجية، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مختلف الجامعة على المستوى الوطني، للمطالبة بتوظيفهم في مناصب عمل دائمة كما كان معمولا به سابقا، لكن دون نتيجة تذكر وبقي مطلبهم هذا إلى حد الساعة حبيس الأدراج، كما طالبوا من جهة أخرى في العديد من المناسبات بلقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي دون أن يتم ذلك رغم الوعود التي قدمها لهم بالنظر في مطلب توظيفهم بطريقة مباشرة كما كان معمولا به سابقا، كما طالب حملة الماجيستير والدكتوراه رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل للتكفل بمطلبهم هذا، مهددين بدخول اجتماعي ساخن في حال بقاء الأوضاع على ما حالها.

نادية حدار