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استفاد من العملية أزيد من 1300 شرطي

تكوين في لغة الإشارة لفائدة الشرطة للتواصل مع المعاقين

  02 سبتمبر 2017 - 19:01   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تكوين في لغة الإشارة لفائدة الشرطة للتواصل مع المعاقين

استفاد أكثر 1300 شرطي من تكوين في لغة الإشارة، قصد التواصل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم البكم والارتقاء بمستوى الجودة والشمولية في تقديم أفضل الخدمات إلى جميع فئات المجتمع. 

حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية التي نظمت بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي لـ 48 ولاية من الوطن تدخل في إطار السياسة التكوينية الجديدة التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث استهدفت هذه الدورة التكوينية في لغة الإشارة 1340 شرطي خاصة المكلفين بالاستقبال على مستوى مقرات الأمن الولائي والدوائر والأمن الحضري. أثبتت هذه العملية التي ما زالت متواصلة لتكوين مختلف أفراد الشرطة العملياتية بالوحدات الميدانية نجاعتها في التواصل مع فئة الصم البكم التي كانت في أمس الحاجة إليها، وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المبادرة تأتي تكملة للمبادرات الجوارية وتلك الموجهة لفائدة المجتمع المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتي تركز أساسا على السبل الكفيلة بتحسين خدمة جميع شرائح المجتمع بما فيها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي يوليها الجهاز أهمية خاصة، قصد تسهيل التواصل معها. تسخير أكثر من 150 ألف شرطي عبر الوطن بمناسبة عيد الأضحى والدخول المدرسي. ومن جانب آخر، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا أمنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي، من خلال تسخير أكثر من 150 ألف شرطي من مختلف الرتب بمن فيهم العنصر النسوي عبر التراب الوطني، وتهدف هذه العملية إلى ضمان ظروف أمنية مريحة بهذه المناسبة، نظرا إلى ما تشهده من حركية كبيرة للمواطنين والمركبات وكذا ضمان دخول اجتماعي ناجح، على غرار السنوات الماضية، حيث سيقوم جهاز الشرطة بتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة  لتأمين الأسوق والمراكز التجارية الكبرى وأماكن العبادة ومحطات المسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة ومحطات الميترو والتراموي والمصاعد الهوائية والموانىء والمطارات والمقابر ومراكز التسلية والترفيه، وسيستعين رجال الأمن المجندين بهذه المناسبة بفرق الأنياب والوسائل التقنية الحديثة، خاصة خلال الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تأمين محيط المؤسسات التربوية التكوينية والجامعية مدعمة بالوسائل الحديثة في مجال المراقبة من حوامات وكاميرات ورادارات، فضلا عن توزيع مطويات تحسيسية على المواطنين وسائقي المركبات ووسائل النقل.

 م ن 

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