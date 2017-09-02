معاناة المسنين والمرضى تضاعفت في ظل غياب الإرشاد والرعاية

حجاج جزائريون يبيتون في العراء وآخرون تائهون وعراك على الوجبات

عاش الحجاج الجزائريون ظروفا صعبة وقاسية خلال أيام الحج الأكبر في مشعر منى وصعيد عرفات، واضطر بعضهم إلى المبيت في الممرات بدل الخيام، في حين تاه آخرون وقضوا الليل في العراء، وتضاعفت معاناة المرضى منهم وكبار السن الذين بقوا لساعات طويلة دون أكل أو شرب ولا إسعافات أو مراقبة طبية أو دواء، واتضح جليا أن 800 عضو من البعثة الجزائرية غير قادرين على خدمة 36 ألف حاج.

كشف حجاج جزائريون عن الوجه الآخر للخدمات التي تقدمها البعثة للحجاج في المشاعر المقدسة، حيث بدأت معاناة شريحة واسعة منهم منذ خروجهم من مكة المكرمة يوم الثامن من ذي الحجة نحو مشعر منى استعدادا للوقوف بمشعر عرفات، وعاش كثير منهم ظروفا صعبة جدا، واضطر آخرون للنوم في الشوارع والممرات بدل خيام البعثة. وكانت معاناة المرضى وكبار السن أكبر حيث تاه بعضهم وقضوا ليلتهم في العراء دون أكل أو شرب أو حتى اتصال بذويهم، في ظل صعوبة عمل الأعوان المكلفين بالإرشاد والجانب الصحي في الميدان، نتيجة العدد الكبير جدا من الحجاج من مختلف الجنسيات الذي تجاوزوا 2 مليون. ومن جهة أخرى، أكد الديوان الوطني للحج والعمرة على صفحته عبر موقع التفاعل الاجتماعي «فايسبوك»، ضمان الحضور والمرافقة الدائمة والمتواصلة لأعضاء بعثة الحج الجزائرية في جميع مخيمات الحجاج الجزائريين بمنى، وكان يرفق كل منشوراته بصور تشير للتكفل بالحجاج من جانب المرافقة والإرشاد والتكفل الصحي والنقل وغيرها.

ارتفاع عدد الحجاج الجزائريين المتوفين إلى 12

سجلت البعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة 12 حالة وفاة طبيعية بين صفوف حجاجنا الميامين إلى غاية أمس السبت ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق، حسب حصيلة قدمها زهير بوذراع رئيس مركز شؤون الحجاج بمكة المكرمة للبعثة الجزائرية للحج. وأوضح بوذراع أن 10 حالات وفاة طبيعية من كبار السن سجلت بين الحجاج الجزائريين، وحالة وفاة أخرى لحاج من جنسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إلى البقاع المقدسة، بينما كانت حالة الوفاة الأخيرة لمعتمرة متأخرة من شهر رمضان الماضي.

زين الدين زديغة