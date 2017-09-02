حجاج جزائريون يبيتون في العراء وآخرون تائهون وعراك على الوجبات

شريط الاخبار
الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي احباط عملية ارهابية استهدفت مقر أمن ولاية تيارت هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟ هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن 1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة نقابة ممارسي الصحة تعقد لقاء استثنائيا وتهدد بالتصعيد نقابة سونلغاز تتهم قيتوني بخرق قوانين التوظيف الأمراض المزمنة تتسبب في وفاة الجزائريين بالبقاع المقدسة أفسيو يوزّع 10 آلاف محفظة مدرسية على التلاميذ المعوزين اعتقال الأحمديين تعدٍّ على الدستور والمواثيق الدولية ولا توجد أدلة لإدانتهم الإنجيليون والتكفيريون والأحباش يهددون تديّن الجزائريين ظهور الكركرية في الجزائر مرتبط بأحداث متسارعة في المنطقة المغاربية حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ستدخل المحليات في 43 ولاية مراجعة العقوبات المفروضة على المقاولين المخالفين لمعايير البناء الأرسيدي يندد بالتجاوزات الحاصلة في ولاية تيارات سونلغاز سددت 30 مليار دج من ديونها خلال سنتين الجيش يحجز أسلحة حربية ويدمر 5 مخابئ للإرهاب بأدرار وبجاية أحزاب تتسول مترشحين وأخرى تبحث عن توقيعات تحضيرا للمحليات إنشاء 19 مؤسسة مصغرة في مجال رسكلة النفايات بالشلف ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية عشية العيد والدخول الاجتماعي مصالح الأمن توقف زعيم الأحمدية محمد فالي بالنعامة 65 جزائريا حصلوا على تأشيرة مجانية لروسيا وزير السياحة يعاين مشروع صيانة فندقي سيبوس والمنتزه بعنابة التلفزيون الجديد أل جي OLED يفوز في أعلى تصنيفات 3500 تاجر لضمان مداومة عيد الأضحى في العاصمة أسعار النفط تسجّل تذبذبا جديدا وتتراجع إلى 51 دولارا عاشور يتهم ربراب بممارسة ضغوطات لإنشاء وحدته الخامسة أويحيى يلغي تجميد مشاريع قطاع التربية لاحتواء 09 ملايين تلميذ حفصي تؤكد دعم النساء الجزائريات لكفاح الشعب الصحراوي فرنسا تتجاهل الجزائر وتغيّب دورها في مواجهة الحرقة وأزمة ليبيا توقيف 5 مهربين و49 حراقا بـ 10 ولايات المديرية العامة للأمن الوطني تتعزز بـ 1300 شرطي لغة الإشارة فتح الموقع لتغيير التوجيهات للناجحين الجدد بداية من 4 سبتمبر
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حجاج جزائريون يبيتون في العراء وآخرون تائهون وعراك على الوجبات

معاناة المسنين والمرضى تضاعفت في ظل غياب الإرشاد والرعاية

حجاج جزائريون يبيتون في العراء وآخرون تائهون وعراك على الوجبات

  02 سبتمبر 2017 - 19:08   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
حجاج جزائريون يبيتون في العراء وآخرون تائهون وعراك على الوجبات

عاش الحجاج الجزائريون ظروفا صعبة وقاسية خلال أيام الحج الأكبر في مشعر منى وصعيد عرفات، واضطر بعضهم إلى المبيت في الممرات بدل الخيام، في حين تاه آخرون وقضوا الليل في العراء، وتضاعفت معاناة المرضى منهم وكبار السن الذين بقوا لساعات طويلة دون أكل أو شرب ولا إسعافات أو مراقبة طبية أو دواء، واتضح جليا أن 800 عضو من البعثة الجزائرية غير قادرين على خدمة 36 ألف حاج.

كشف حجاج جزائريون عن الوجه الآخر للخدمات التي تقدمها البعثة للحجاج في المشاعر المقدسة، حيث بدأت معاناة شريحة واسعة منهم منذ خروجهم من مكة المكرمة يوم الثامن من ذي الحجة نحو مشعر منى استعدادا للوقوف بمشعر عرفات، وعاش كثير منهم ظروفا صعبة جدا، واضطر آخرون للنوم في الشوارع والممرات بدل خيام البعثة. وكانت معاناة المرضى وكبار السن أكبر حيث تاه بعضهم وقضوا ليلتهم في العراء دون أكل أو شرب أو حتى اتصال بذويهم، في ظل صعوبة عمل الأعوان المكلفين بالإرشاد والجانب الصحي في الميدان، نتيجة العدد الكبير جدا من الحجاج من مختلف الجنسيات الذي تجاوزوا 2 مليون. ومن جهة أخرى، أكد الديوان الوطني للحج والعمرة على صفحته عبر موقع التفاعل الاجتماعي «فايسبوك»، ضمان الحضور والمرافقة الدائمة والمتواصلة لأعضاء بعثة الحج الجزائرية في جميع مخيمات الحجاج الجزائريين بمنى، وكان يرفق كل منشوراته بصور تشير للتكفل بالحجاج من جانب المرافقة والإرشاد والتكفل الصحي والنقل وغيرها. 

ارتفاع عدد الحجاج الجزائريين المتوفين إلى 12 

سجلت البعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة 12 حالة وفاة طبيعية بين صفوف حجاجنا الميامين إلى غاية أمس السبت ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق، حسب حصيلة قدمها زهير بوذراع رئيس مركز شؤون الحجاج بمكة المكرمة للبعثة الجزائرية للحج. وأوضح بوذراع أن 10 حالات وفاة طبيعية من كبار السن سجلت بين الحجاج الجزائريين، وحالة وفاة أخرى لحاج من جنسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إلى البقاع المقدسة، بينما كانت حالة الوفاة الأخيرة لمعتمرة متأخرة من شهر رمضان الماضي. 

زين الدين زديغة 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات