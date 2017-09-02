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دعت الشباب للمسارعة إلى التسجيل في القوائم الإنتخابية

«حمس» تعتبر تنصيب هيئة مراقبة الانتخابات تكريسا للنزاهة

  02 سبتمبر 2017 - 19:11   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
«حمس» تعتبر تنصيب هيئة مراقبة الانتخابات تكريسا للنزاهة

اعتبرت حركة مجتمع السلم أن تنصيب الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية التي يترأسها نائب الحركة، عبد الرحمان بن فرحات، تكريسا للديمقراطية والنزاهة في الانتخابات المحلية، داعية الشباب بصفة خاصة إلى المسارعة إلى التسجيل بقوة ضمن القوائم الانتخابية بمناسبة المراجعة الاستثنائية للهيئة الناخبة المبرمجة بين 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر الجاري.  

أكدت حركة مجتمع السلم أن الانتخابات المحلية تجري وفق قانون عضوي جديد صدر في 25 أوت 2016، فرض على الأحزاب زيادة الجهود من أجل تجاوز بعض الشروط الجديدة في الترشح، وأبرزت في ذات السياق أن تنصيب الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية التي يترأسها نائب رئيس الحركة عبد الرحمان بن فرحات يعتبر تكريسا لانتخابات نزيهة وشفافة، مذكرة أن سنة 2017 عرفت حدثا انتخابيا جديدا يتمثل في الانتخابات المحلية المعلن إجراؤها خلال 23 نوفمبر المقبل، إضافة إلى موعد انتخابي سابق وهو الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر ماي، ليكرس بذلك عهد تعدد المواعيد الانتخابية بالجزائر، مشيرة إلى أن حركة مجتمع السلم تدخل الانتخابات المحلية المقبلة بصفة موحدة، وتتفاعل مع الشعب الذي يظل متمسكا باستمرار بالسعي إلى تنظيم انتخابات شفافة. وذكّرت الحركة بتدني نسبة المشاركة في التشريعيات الماضية التي تعد من بين النسب الأضعف في الانتخابات التعددية في الجزائر، مع تسجيل نسبة عالية من الأصوات الملغاة، داعية كل القوى الحية وخاصة الشباب إلى المسارعة إلى التسجيل بقوة ضمن القوائم الانتخابية بمناسبة المراجعة الاستثنائية للهيئة الناخبة المبرمجة بين 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر الجاري، حتى يؤدي دوره في حماية الديمقراطية والتعبير عن آماله وتطلعاته. وللإشارة فقد حققت حركة مجتمع السلم المرتبة الثالثة خلال تشريعات ماي الماضي، وهي النتيجة التي طعن فيها كثيرون ووصفوها بغير الصحيحة. 

 نادية حدار 

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