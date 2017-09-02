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تبرعت بـ32 طنا من المؤن واللوازم المدرسية والألعاب لمنطقة أغاديس

الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي

  02 سبتمبر 2017 - 19:12   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي

أعلنت السلطات النيجرية عودة 1029 رعية نيجيرية من الجزائر خلال الأسبوع الماضي بعد ترحيلهم، حيث نقلت وكالة «فرانس برس» عن حاكم منطقة أغاديس الواقعة شمال النيجر على الحدود مع الجزائر، سادو سالوكيه، تصريحات أطلقها عبر التلفزيون الحكومي جاء فيها «تلقينا في الأسبوع الماضي ألفا و42 شخصا، منهم ألف و29 نيجريون، جميعهم رحلوا من الجزائر».

 رحلت الجزائر خلال الأسبوع الماضي نحو 1029 نيجري إلى بلادهم بعد أن كانوا يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث أكد حاكم منطقة أغاديس الواقعة شمال النيجر على الحدود مع الجزائر سادو سالوكيه تصريحات أطلقها عبر التلفزيون الحكومي قائلا «تلقينا في الأسبوع الماضي ألفا و42 شخصا، منهم ألف و29 نيجريون، جميعهم رحّلوا من الجزائر». وأوضح التلفزيون أن بين هؤلاء مواطنان اثنان من نيجيريا إضافة إلى سوداني واحد، وقال الحاكم «واجهنا صعوبات فى استقبالهم لأننا لا نملك البنى التحتية اللازمة» لاستقبال هذا العدد الكبير. ووُضع هؤلاء الأشخاص في مدارس قبل أن ينقلوا إلى المناطق التي أتوا منها، وأضاف ذات المتحدث أن منظمات منها «يونيسف» والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة  تعكف على «معالجة» هذه الحالة، متوقعا استقبال «موجات» جديدة من المهاجرين المرحّلين من الجزائر، وقال «علينا أن نستعد لاستقبالهم». وتضامنا مع النيجر، تبرعت الجزائر باثنين وثلاثين طنا من المؤن واللوازم المدرسية وألعاب الأطفال لمنطقة أغاديس، حسبما نقله التلفزيون الحكومي. وخصصت الحكومة غلافا ماليا قدر بـ 40 مليار سنتيم لاستكمال عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين نحو بلدانهم الأصلية، حيث كشفت بن زروقي فافا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تخصيص غلاف مالي قيمته 40 مليار سنتيم، بعدما قامت الجزائر في العامين الماضيين بتخصيص أزيد من 80 مليار سنتيم لتمويل عمليات الترحيل السابقة. وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الجزائر قامت بين 2014 و2016 بترحيل 6 آلاف طفل و18 ألف امرأة، وهي العملية التي كلفت الجزائر مبلغ 80 مليار سنتيم، وأوضحت بن زروقي أن الحكومة بصدد التحضير لمبلغ إضافي بقيمة 40 مليار سنتيم لإنهاء عمليات الترحيل. وأضافت بن زروقي في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة من بين المشاكل التي تؤثر على استقرار أي دولة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة حديثة العهد، حيث تقوم السلطات الجزائرية بتدابير لمواجهتها، من خلال إنشاء لجنة تضم عدة دوائر وزارية، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل اقتراح مبادرات وتدابير تسمح بالحد من هذه الظاهرة، وقالت إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراقب ما يجري على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بمدى احترام الاتفاقات والتعهدات الموقع عليها وكذا القوانين. 

 أسامة سبع 

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