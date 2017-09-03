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القرار سيمرر على المجلس الوطني لإبعاده نهائيا من الهياكل

أويحيى يجمّد عضوية بوشوارب في المكتب الوطني

  03 سبتمبر 2017 - 19:32   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يجمّد عضوية بوشوارب في المكتب الوطني

قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، تجميد عضوية وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوشوارب، في المكتب الوطني للحزب، في انتظار تنفيذ قرار الإبعاد نهائيا خلال اجتماع المجلس الوطني الذي لم يحدد تاريخه بعد.

 

أوردت مصادر من القيادة الوطنية للأرندي، لـ  المحور اليومي ، أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، قرر إبعاد عبد السلام بوشوارب من هياكل الحزب، وقام قبل أيام باتخاذ قرار تجميد عضويته في المكتب الوطني، على أن يعلن عن هذا القرار بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل، خلال اللقاء العادي الذي سيجمع أعضاء المكتب الوطني بالأمين العام، في إطار الاجتماعات العادية للأمانة الوطنية، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن أويحيى يكون قد اتخذ قرار إبعاد بوشوارب نهائيا من الهياكل، لكنه والتزاما بالأطر التنظيمية للحزب لا يمكنه إبعاده قبل موافقة المجلس الوطني، ذلك أن الأخير هو الذي يقوم بالمصادقة على قائمة أعضاء المكتب الوطني التي يقترحها الأمين العام، ويشغل عبد السلام بوشوارب، الذي كان يتولى حقيبة وزارة الصناعة والمناجم في حكومة عبد المالك سلال، منصب عضو المكتب الوطني المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، لكن المعلوم أنه وبخلاف ما يظهر، إلا أن التيار لا يمر بينه وبين أحمد أويحيى، الذي نفذ قرار إبعاده مباشرة بعدما تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون، منتصف شهر أوت المنقضي، واستمر التشنج بين أويحيى وبوشوارب إلى غاية جلسة صلح عقدت بين الرجلين بداية جانفي من عام 2015، وظهر تحسن العلاقات بينهما منذ انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب في الشهر ذاته من السنة نفسها. وشكل إبعاد بوشوارب من الحكومة صدمة بالنسبة إليه، حيث صرح وهو يسلم مهامه لخليفته السابق محجوب بدة، للصحفيين أنه لا يعلم أسباب إنهاء مهامه، وطالما دافع أويحيى عن الوزير المحسوب على حزبه عبد السلام بوشوارب، لا سيما عند ورود اسمه في فضائح  بنما بايبرز ، وقال للصحفيين حينها إن الذين يتهمونه من المعارضة  بـ  بيع البلاد فارغين شغل .

حكيمة ذهبي

 

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