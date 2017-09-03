انطلاق الموسم الدراسي بعد غد

أزيد من 700 ألف أستاذ ومعلم يلتحقون اليوم بمناصب عملهم

سيلتحق أزيد من 700 ألف أستاذ ومعلم اليوم، بمناصب عملهم في قطاع التربية الوطنية وحدد الدخول المدرسي بالنسبة للتلاميذ البالغ عددهم هذه السنة أزيد من 09 ملايين تلميذ يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017، فيما التحقت الإدارة المركزية يوم 20 أوت والإدارة المحلية يوم 30 أوت بمناصب عملهم.

فُتحت عديد الهياكل التربوية الجديدة بهذه الولايات برسم هذا الدخول المدرسي بما فيها شبكة من المطاعم المدرسية، مما سيساهم في التخفيف من حدة ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام وتحسين شروط الإطعام المدرسي، إلى جانب تنظيم عديد مبادرات التضامن المدرسي الذي يسمح بتحسين ظروف التمدرس، لا سيما على مستوى المناطق النائية وفي أوساط البدو الرحل. في السياق ذاته أمر الوزير الأول أحمد أويحيى الولاة بإعادة تصنيف المشاريع المجمدة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية وإعادة بعثها، للحد من الاكتظاظ الكبير الذي ستشهده المدارس هذه السنة باعتراف وزيرة القطاع نورية بن غبريت، حيث بلغ عدد التلاميذ هذه السنة أزيد من 9 ملايين تلميذ، أي بزيادة تفوق 270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الماضية، خاصة في الطور الابتدائي والأحياء التي عرفت عمليات الترحيل، وأكدت الوزيرة أن الأستاذ بإمكانه تخطي هذا الإشكال، من خلال التكوين الجيد وضمان تسيير القسم وفق منهجية محكمة، وأوضحت الوزيرة أنّ توظيف الإداريين سيكون بطريقة توظيف الأساتذة نفسها، غير أنّه بداية من السنة الجارية سيكون هناك تسقيف بالنسبة لتوظيف الإداريين، مشيرة إلى أنّ قطاع التربية تحصل على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي في هذا الخصوص، أفادت أنّ الوزارة تلقت إشعارا بإضراب الإداريين مطلع الدخول المدرسي القادم، مؤكدة أنّ الوزارة دخلت في نقاش مع مصالح الوظيف العمومي للنظر في مطالب الإداريين.