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الأحزاب في رحلة البحث عن توقيعات

من أزمة العزوف الانتخابي إلى العزوف عن الترشح

  03 سبتمبر 2017 - 19:57   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
من أزمة العزوف الانتخابي إلى العزوف عن الترشح

 تقود الأحزاب السياسية المشاركة في محليات 23 نوفمبر المقبل، حملة جمع التوقيعات على قدم وساق، بعدما عطلتها عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي التي تتسابق مع الزمن، في الوقت الذي زاد فيه عزوف المترشحين عن التقدم ضمن القوائم من متاعبها وشكل لها هاجسا آخر، كل ذلك وعداد آخر أجل لإيداع الترشيحات يداهمها.

 

قال القيادي في التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف لـ  المحور اليومي ، إن التحالف وجد صعوبات جمة في عملية طلب استمارات جمع الترشيحات عبر عدد من الولايات، بسبب تأخر وزارة الداخلية في إبلاغ مصالحها الإدارية بالصيغة التي سيدخل بها التكتل الانتخابات، حيث ترفض عدة ولايات منح الاستمارات للأحزاب الثلاثة متكتلة لجهلها بالإجراءات الإدارية، بعدما لم تبلغ من قبل الداخلية، وأوضح بن خلاف، أن تأخر استدعاء الهيئة الناخبة وعطلة العيد أرق الأحزاب في عملية إعداد القوائم، حيث لم تشرع بعد في جمع التوقيعات في 20 ولاية تستلزم العملية، مما يجعل الوقت الخاص بإعداد القوائم يتقلص إلى 10 أيام فقط، لا سيما مع إشكالية عزوف المواطنين عن الترشح وصعوبة جمع 70 إسما في بعض الأحيان ضمن قائمة واحدة باحتساب المستخلفين.

في السياق ذاته، يقول فاروق طيفور القيادي في حركة مجتمع السلم، إن الحركة لديها أربع ولايات تتطلب جمع التوقيعات وتسير العملية إلى غاية اليوم بشكل طبيعي، لكن التخوف كله من يوم الانتخاب بسبب  التزوير البلطجي ، وأبرز طيفور أن التحدي الحقيقي بالنسبة لحركة  جمس  يتمثل في التواجد بكل البلديات التي يبلغ عددها 1541 بلدية، بعدما ضمنت مشاركتها في جميع الولايات، كما أثار محدثنا هو الآخر إشكالية العزوف عن الترشح وصعوبة تمكن الأحزاب من جمع العدد الكافي من المترشحين لملء القوائم، خاصة المستخلفين الذين يرفضون الترشح إن لم يحصلوا على ترتيب مرموق بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، يقول المكلف بالإعلام في الحزب حسان فرلي، لـ  المحور اليومي ، إن  الأفافاس  لم يحص عدد الولايات التي تجمع فيها توقيعات حتى يشارك في الانتخابات، لكن التحضير يجري بصفة طبيعية، عدا إشكالية عزوف المترشحين عن المشاركة، لا سيما أن الحزب ينوي المشاركة في معظم البلديات التي يمتلك فيها شعبية وحضورا قويا.

حكيمة ذهبي

 

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