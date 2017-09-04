برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

أويحي: اجتماع مجلس الوزراء يعقد الأربعاء المقبل

كشف الوزير الأول احمد اويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

و اوضح اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني ان من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "سيتم عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام". و أضاف الوزير الأول انه "سيتم إرسال المخطط الى المجلس في نهاية هذا الاسبوع" في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته.