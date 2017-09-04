ولد عباس: الرئيس بصحة جيدة

إعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بأن المطالبة بتطبيق نص المادة 102 من الدستور من قبل المشككين في صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كلام فارغ مثير للسخرية، مشيرا بأن صحة الرئيس في حالة عادية تمكنه من مباشرة مهامه كقاضي أول في الجمهورية، يعين ويقيل و يوقّع و يسيّر أمور الدولة بشكل عادي. وذّكر الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش إفتتاح الدورة البرلمانية العادية في مقر مجلس الامة، بسيناريو حملة التشكيك في صحة الرئيس الأسبق ليمين زروال صيف 1998، حيث طولب وقتها بالاستقالة بسبب ظروفه الصحية. ليعود ولد عباس ويؤكد بأن “من يعرف رئيس الجمهورية يعرف بأنه في صحة ليست جيدة و انما عادية”، و بأن حزب جبهة التحرير تسير على خطاه لـ2019 .