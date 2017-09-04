قالت إنها تريد دخولا مدرسيا هادئا

بن غبريت تعبر عن ارتياحها لعودة أويحيى على رأس الحكومة

أويحيى اتخذ قرارات لتجنيب القطاع هزات جديدة

لم تخف وزيرة التربية نورية بن غبريت، ارتياحها بعد عودة أويحيى على رأس الحكومة، مذكرة بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير الأول مؤخرا لمعالجة بعض المشاكل، على غرار التدفئة والإطعام في المدارس، وطالبت بن غبريت بإبعاد المدرسة عن الصراعات الإيديلوجية واستبعدت غلق أبواب القطاع أمام خريجي الجامعة وحصر التوظيف فقط على المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة، وقالت إن دور قطاع التربية لا يتمثل في معالجة المشاكل الاجتماعية.

وجهت وزيرة التربية لدى استضافتها في حصة حوار الساعة ، على القناة التلفزيونية الثالثة، أول أمس، إشارات إلى النقابات والشركاء الاجتماعيين بشأن رغبتها في التواصل والحوار لضمان دخول مدرسي هادئ، وقالت إن كل الإجراءات تم اتخاذها لإنجاح الدخول المدرسي الجديد، مؤكدة أن الدخول المدرسي هذه السنة سيكون في هدوء ، بعدما تمكنت الوصاية بمساهمة كل الفاعلين داخل وخارج القطاع من معالجة بعض المشاكل التي كانت مطروحة، وقالت إن القطاع نجح في كسب ثقة المجتمع وهذا أمر هام لضمان الهدوء في القطاع.

تحدثت الوزيرة عن تحسن العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين ، وقالت إن الكثير من المشاكل التي كانت تثيرها النقابات مرتبطة بسوء تسيير القطاع في السابق، وهو ما عملت الوصاية على تصحيحه، من خلال تنفيذ بعض القرارات والتدابير المهنية والاجتماعية، وقالت إن 80 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة تم التكفل بها، وفيما يخص ملف التوظيف قالت وزيرة التربية إن مهمة القطاع لا تكمن في معالجة المشاكل الاجتماعية بل في منح الفرصة للكفاءات في القطاع ، ونفت الوزيرة وجود أي نقص في المناصب في الأطوار التعليمية الثلاثة، وأكدت أن مصالحها اتخذت كل الترتيبات لتوفير العدد اللازم من الأساتذة مع انطلاق الموسم الدراسي، مع الاستعانة بالقوائم الاحتياطية في حال تسجيل أي عجز، كما دافعت الوزير عن خيار التوظيف المباشر، ورفضت حصر التوظيف في القطاع على خريجي المدارس العليا للأساتذة، رغم تأكيدها أن الأولوية ممنوحة لخريجي تلك المدارس، كما رفضت الوزيرة، الاقتراح الذي تقدم به الاحتياطيون الإداريون بتجميد المسابقات إلى حين توظيف كل المتعاقدين، وقالت إن القطاع حريص على توظيف أحسن الكفاءات، مع إعطاء الفرصة لخريجي الجامعات الجدد للالتحاق بالقطاع ودخول مسابقات التوظيف، وقالت إنها لن تغلق الأبواب أمام خريجي الجامعات وتمنعهم من المشاركة في مسابقات التوظيف. وبخصوص ملف التقاعد المسبق، أكدت وزيرة التربية، أن تعليمات وجهت من قبل الوزير الأول لمعالجة الملفات العالقة، وقالت إنه ما لا يقل عن 6 آلاف موظف أودعوا ملفاتهم لدى صندوق التقاعد وواجهتهم مشاكل وعراقيل حالت دون استفادتهم من الإجراء، موضحا أن التعليمات وجهت لتسوية كل تلك العراقيل الإدارية.

في السياق ذات، كشفت نورية بن غبريت، عن قرارات تم اتخاذها خلال اجتماع وزاري مشترك عقد قبل أيام من رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، لمعالجة بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع، على غرار مشكل الإطعام المدرسي، حيث تم توجيه تعليمات لفتح المطاعم المدرسية مع بداية الموسم الدراسي، وكذا ما يتعلق بمشكل التدفئة، ولم تخف الوزيرة ارتياحها لعودة أحمد أويحيى على رأس الحكومة، خاصة بعد الدعم الذي لقيته من الأمين العام للأرندي عقب الانتقادات التي تعرضت لها، بعد التسريبات التي طالت مواضيع امتحان البكالوريا قبل عامين. قالت وزير التربية، إن الوزير الأول طلب من الوزير المكلف بالمالية منح القطاع مزيدا من الأموال لتحقيق الأهداف المرجوة والذهاب نحو مدرسة ذات جودة، وشددت على ضرورة إبعاد المدرسة عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية.