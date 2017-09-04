بن غبريت ترد على الحملة التي تستهدفها وتضع حدا للجدل

البسملة إجبارية في كتب التربية الإسلامية والأخرى تحت مسؤولية المشرفين

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، عدم حذف البسملة من كتب التربية الإسلامية، وقالت إن إدراجها فيها ما زال إجباريا، في حين أشارت إلى أن الدولة فضلت الحفاظ على أسعار الكتب نفسها رغم ارتفاع الرسم على القيمة المضافة تي في آ بـ 2 في المائة، أي 19 بدلا من 17 بالمائة.

أوضحت بن غبريت بعد الجدل الذي أثاره حذف البسملة من الكتب المدرسية الخاصة بالجيل الثاني لهذا العام، والحملة التي تعرضت لها من طرف بعض نقابات القطاع، أن تضمين البسملة في كتب التربية الإسلامية إجباري، مضيفة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، أن الكتب الأخرى في إشارة منها إلى تلك المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا واللغة العربية وغيرها تقع تحت مسؤولية المشرفين على إعدادها، لتضع الوزيرة حدا لما تم إثارته حول القضية مع اقتراب الدخول المدرسي في محاولة منها لقطع الطريق أمام كل ما يمكن أن يؤثر عليه ويشتت انتباه التلاميذ والمدرسين وبخصوص لقائها مع الشركاء الاجتماعيين الذي كان مبرمجا عقده مساء أمس، قالت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية، إنه ستتم مناقشة وتبادل الآراء مع النقابات باعتبارها شريكا اجتماعيا لابد من الأخذ والرد في الأمور الخاصة بالقطاع، وكذا من الممكن الإعلان عن إجراءات جديدة في إطار الحلول التي أقرتها الحكومة بعد المشاكل التي طرحها الشركاء الاجتماعيون في القطاع، ويأتي لقاء وزيرة التربية الوطنية مع النقابات بالتزامن مع تهديد هذه الأخيرة بالخروج إلى الشارع في حال عدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة عشية الدخول المدرسي بالنسبة لهذه السنة.