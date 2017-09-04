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80 ألف شرطي لضمان " دخول مدرسي آمن"

  05 سبتمبر 2017 - 11:44   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
80 ألف شرطي لضمان " دخول مدرسي آمن"

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن للموسم الدراسي 2017-2018. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أمس، أنها "باشرت في تنفيذ مخطط أمني خاص بالدخول المدرسي الجديد من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المتمدرسين، وذلك بتسخير 80 ألف شرطي لهذه العملية"، مشيرة إلى أنه تم "إعادة تشكيل الوحدات العملياتية في إطار حفظ النظام العام واستغلال التكنولوجيات الحديثة في المراقبة الأمنية، كتفعيل حركية فرق الرادار ومضاعفة عملية مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة".

وأضاف نفس المصدر أن "قوات الشرطة ستتواجد بالقرب من المؤسسات التربوية التي سيلتحق بها الأطفال لأول مرة، حيث ستقدم لهم أدبيات التصرف مع الطريق من خلال تنظيم ورشات للوقاية المرورية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم سير المرور الذي يشهد اكتظاظا مع كل دخول اجتماعي، ما يستدعي تعزيز الوحدات الميدانية إلى جانب تحيين مخططات المرور والنقل في المحيط الحضري".

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