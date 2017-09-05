9 ملايين تلميذ يتوجهون للمدارس غدا الاربعاء

يلتحق، أزيد من 9 ملايين تلميذ عبر الوطن، بمقاعد الدراسة، غدا الأربعاء، موزعين على 26 ألف و 964 مؤسسة تعليمية، وهذا بزيادة تقدر بـ 270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الماضية.

وستشرف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية الجديدة 2017-2018 من ولاية ورقلة.وينتظر استقبال 4 ملايين و 373 ألف تلميذ في الابتدائي، و2 مليون و 820 ألف في الطور المتوسط، في حين سيبلغ عدد التلاميذ في الطور الثانوي المليون و 222 ألف تلميذ.

وبخصوص التأطير البيداغوجي، ستشهد هذه السنة الدراسية التحاق 36 ألف و206 أساتذة جدد من بينهم 26 ألف و 197 أستاذ عبر المنصة الرقمية، و أزيد من عشرة آلاف أستاذ ناجح في مسابقة التوظيف التي جرت في يونيو الماضي، إضافة إلى الأساتذة خريجي المدارس العليا والأساتذة المرسمين. وفي سياق آخر، دعت وزيرة التربية الوطنية إلى توزيع المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دج في آجالها المحددة، مشددة على أهمية تظافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية والتكفل بالمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة.