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تسوية وضعية 668 أستاذ و ترقية 2507 موظف بقطاع التربية

  05 سبتمبر 2017 - 13:02   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
تسوية وضعية 668 أستاذ و ترقية 2507 موظف بقطاع التربية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن تسوية وضعية 668 أستاذ و كذا ترقية 2507 عامل مهني في قطاع التربية إلى مناصب عليا

و أوضحت السيدة بن غبريت في كلمة خلال اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ أن "الوزارة تمكنت بصفة تدريجية من حل عدد كبير من الإختلالات التي كان يعرفها القطاع حيث تمكنت في اطار مجلس وزاري مصغر ترأسه الوزير الأول من تحقيق أربعة مكاسب".و يتعلق الأمر بـ "تسوية وضعية بعض رتب التعليم العالقة و التي تمس 668 أستاذ وكذا تسوية مسألة طب العمل تطبيقا اطار للمنشور الوزاري المشترك الصادر في سنة 2015 و الذي يسمح للأطباء بشغل مناصب تدعم طب العمل في قطاع التربية وكذا منح مناصب عليا للعمال المهنيين من سائقي السيارات و الحجاب و تمس الترقية 2507 عامل في القطاع".وجددت السيدة بن غبريت التأكيد على أن "الرخصة الإستثنائية التي منحها الوظيف العمومي للإداريين و البيداغوجيين و التي تسمح باستغلال القوائم الإحتياطية تم التوصل اليها ايضا بالتنسيق مع الوزير الأول

و في هذا الإطار شددت على انه من "غير الممكن" عدم تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية إلى غاية الإنتهاء من استغلال القوائم الإحتياطية، مبرزة أن تنظيم المسابقات سيفتح المجال لخريجي الجامعات من المشاركة في المسابقة التي تنظم مرة في السنة، و بالتالي انتقاء افضل الأساتذة لا سيما و ان المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في "تحقيق مدرسة ذات جودة"و من جهة اخرى ، ذكرت الوزيرة في هذا اللقاء الذي يدشن الدخول المهني و الإجتماعي بميثاق الأخلاقيات التربوية و الإلتزامات التي قطعها مهنيو القطاع على تجسيد مدرسة ذات نوعية و الذي يتحقق بتظافر جهود كل الجماعة التربوية.كما أشارت إلى ان السنة الدراسية الجديدة التي هي بيداغوجية بالدرجة الأولى تتميز بمواصلة التحسينات في القطاع بصدور 30 كتاب مدرسي جديد من بين 37 تخص اقسام الطور الثاني من التعليم الإبتدائي و المتوسط و كذا 6 كراريس للأنشطة.و قالت انه تم هذه السنة اعداد بطاقات مرافقة للتلاميذ تندرج في اطار الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية تشمل المواد التي يجد فيها التلاميذ صعوبات لا سيما مادتي الرياضيات و اللغة العربية التي "تعرف تقدما في اعدادها" .وفي هذا الإطار تم تزويد الشركاء الإجتماعيين بالكتب المدرسية الجديدة بهدف الإطلاع عليها في انتظار تزويدهم ببطاقات ملخصة للدروس تسمح للأستاذ و الاولياء بمرافقة ابنائهم في الدروس و الإمتحانات

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