بهدف تكفل أحسن بالمدارس بأقاليمهم

بن غبريت تدعو لمشاركة قوية في المحليات لاختيار أميار مناسبين

إشارة انطلاق الموسم الدراسي من ورقلة و80 ألف شرطي لتأمين الدخول المدرسي

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت كل المواطنين -وبالأخص أولياء التلاميذ-لاختيار رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يهتمون بقطاع التربية ويحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم بلديتهم لأن وضعية المؤسسات التربوية -من حيث الصيانة، الإطعام والنقل المدرسيين-تقع على عاتقهم، محملة إياهم مسؤولية عدم تنفيذ القرارات التي تتخذ على المستوى الوزاري.

يلتحق اليوم، أزيد من 9 ملايين تلميذ عبر الوطن بمقاعد الدراسة موزعين على 26964 مؤسسة تعليمية، وهذا بزيادة تقدر بـ 270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الفارطة، وستشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية الجديدة 2017-2018 من ولاية ورقلة، وسيتناول الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي موضوع المواطنة البيئية مع التأكيد على التربية السلوكية، وذلك بمساهمة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، في حين اختير شعار الجميع يتجند من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة للعام الدراسي الجديد. ويتميز الدخول المدرسي بإقحام تحسينات على مناهج الطور الثاني من التعليم الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط بالإضافة إلى توفير 70 مليون كتاب من بينها 40 مليون كتاب جديد، كما سيتم تنظيم صالون لبيع الكتب المدرسية في مختلف الولايات يمتد من 5 إلى 12 سبتمبر الجاري، و أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن التحضير للدخول المدرسي بدأ منذ جانفي 2017 بلقاءات جهوية تم خلالها تحديد عدد المناصب التي يحتاجها القطاع مع الأخذ بالاعتبار المحالين على التقاعد ، والمؤسسات الجديدة، تلتها اللقاءات الوطنية، مؤكدة استكمال كل الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي نهاية جوان وبداية جويلية الماضيين.

الأميار مسؤولون على مشاكل النقل والإطعام

أوضحت بن غبريت فيما يتعلق المشاكل التي تتكرر مع بداية كل دخول مدرسي على غرار النقل المدرسي والتدفئة فضلا عن الإطعام، أنه تم تناولها في لقاءات مع ممثلي وزارة الداخلية سيما الجماعات المحلية، مشيرة إلى أن القانون الأساسي للابتدائيات الذي صدر في أوت 2016، يحدد بدقة المهام والمسؤوليات ما بين مختلف الدوائر الوزارية، وقالت المسؤول الأولى على القطاع إن التكفل بالإطعام المدرسي تأخر إلى غاية الثلاثي الثاني من 2017 بسبب بعض الصعوبات والتعقيدات على المستوى المحلي والتأخر في تسديد مستحقات المقاولين والممونين الذين رفضوا الاستمرار في تقديم الخدمات، وكشفت عن تناول اجتماع المجلس الوزاري المصغر في الـ 21 أوت الفارط موضوع الدخول المدرسي حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة للتكفل بملف الإطعام والنقل المدرسيين إضافة إلى رفع التجميد عن بعض المشاريع الأساسية في بعض المناطق التي عرفت ترحيل السكان وهو ما يؤكد اهتمام الدولة الجزائرية وحضورها في مثل هذه الحالات.

بخصوص النقل المدرسي حملت بن غبريت السلطات المحلية مسؤولية عدم تنفيذ القرارات التي تتخذ على المستوى الوزاري الداخلية تخصص ميزانية هامة لشراء حافلات النقل المدرسي غير أن السلطات المحلية تفضل استئجارها من الخواص ، مشيرة إلى أن رؤساء المجالس البلدية سيتغيرون باعتبار الجزائر مقبلة على المحليات، والمواطن يجب أن يعرف أن وضعية المؤسسات التربوية من حيث الصيانة، الإطعام والنقل المدرسيين تحت عاتق هذه البلديات وعليهم اختيار أميار يحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم البلدية وقالت إن بعض الأميار لديهم عقدة اتجاه قطاع التربية.

توظيف 37 ألف أستاذ خلال 2017 وترقية 2500 مهني

بخصوص توظيف الأساتذة، كشفت الوزيرة عن توظيف 37 ألف أستاذ في قطاع التربية الوطنية سنة 2017، 10 آلاف منهم عن طريق المسابقة في 29 جوان الماضي، و27 ألف تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية مشددة في هذا الصدد على نزاهة مسابقات التوظيف التي لم يتم تسجيل أي طعن بخصوصها، فضلا عن تعميم استعمال القائمة الاحتياطية في توظيف الاداريين لسد الاحتياجات والمناصب الشاغرة، وأشارت بن غبريت إلى ترقية 2500 موظف من العمال المهنيين إلى رتب عليا، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 2008، أما عن تأمين المؤسسات التربوية، فأوضحت الوزيرة أن مصالح الوزارة تنتهج سياسة خاصة، إضافة إلى اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية مشيرة إلى إعداد مشروع للوقاية ومكافحة العنف داخل المدرسة لتوفير مناخ مدرسي ملائم .

بن غبريت بورقلة لإعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي

من المنتظر أن تحل اليوم الأربعاء وزيرة التربية نورية بن غبريت بعاصمة الواحات ورقلة، لإعطاء إشارة انطلاق الدخول المدرسي لهذا العام، وهي الزيارة التي انتظرها كثيرا أولياء التلاميذ بذات الولاية للوقوف على جملة النقائص المسجلة بقطاع التربية، والتي منها عجز السلطات الوصية على القطاع في التخلص من العتاد القديم وتفشي ظاهرة الاكتظاظ داخل حجرات التدريس، فضلا عن النقص الفادح في وسائل النقل بالنسبة لتلاميذ المناطق النائية، وضعا بات ينذر بدخول مدرسي ساخن، كما ستناقش ذات المسؤولة عددا من الملفات القديمة الجديدة ولعل من أبرزها تملص مدراء المؤسسات التربوية بالأطوار الدراسية الثلاثة من الالتزام بتعليمة الوصايا الرامية إلى التخلص من العتاد القديم على غرار السبورات، الطاولات والكراسي ، يضاف إلى ذلك معضلة الاكتظاظ المسجلة بحجرات التدريس، حيث سجل بالقسم الواحد ما يفوق 47 تلميذا، إضافة إلى مشكل النقص الفادح في وسائل النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ المناطق النائية والبعيدة الذين يلجؤون للاستنجاد بوسائل النقل التي تمر بجوار قراهم وتجمعاتهم الريفية من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة، وقد أكد منتخبون محليون بالمجلس الشعبي الولائي بعاصمة الواحات في تصريحات لهم مع جريدة المحور اليومي أن المشاكل التقليدية التي تتخبط فيها الهياكل التربوية هي تراكمات تعود لسنوات سابقة لم يتم حلها من طرف القائمين على القطاع.

تجنيد 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، عشية الدخول المدرسي، في تنفيذ مخططها الأمني الخاص بالدخول المدرسي الذي سينطلق اليوم ذلك، من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المتمدرسين، وتسخير تعداد أمني تعداده 80 الف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن، حيث تم إعادة تشكيل الوحدات العملياتية في إطار حفظ النظام العام واستغلال التكنولوجيات الحديثة في المراقبة الأمنية، كتفعيل حركية فرق الرادار ومضاعفة عملية مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة، هذا وستتواجد قوات الشرطة بالقرب من المؤسسات التربوية حيث يلتحق الأطفال لأول مرة بالمدارس إذ تدرس لهم أدبيات التصرف مع الطريق من خلال تنظيم ورشات للوقاية المرورية على مستوى المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تنظيم سير المرور الذي يشهد اكتظاظا مع كل دخول اجتماعي، حيث سيتم تعزيز الوحدات الميدانية إلى جانب تحيين مخططات المرور والنقل في المحيط الحضري

قطاع التربية يتدعم بهياكل هامة بغليزان

تعزز قطاع التربية لولاية غليزان، بعدّة مرافق تربوية بعد أن انتهت الأشغال بها، ومن المرتقب أن تستقبل هذه المرافق التلاميذ مع الدخول المدرسي ابتداء من اليوم، على غرار ثانوية ومتوسطة، حسب تأكيدات مصالح المديرية الوصية، وكشفت مديرة القطاع، هديات حيرش، عن تسليم هياكل جديدة من المنتظر استلامها، بلغت 6 مؤسسات تربوية منها ثانوية سيدي امحمد بن عودة، ومتوسطة ببلدية بن داود المتاخمة لعاصمة الولاية بغليزان، والتي ستفتح أبوابها في أكتوبر الداخل، ناهيك عن 3 مجمعات مدرسية جديدة من 6 و9 أقسام من كل بلديات يلل، القلعة وبن داود، حيث ستساهم هذه المنشآت التربوية الجديدة في احتواء عدة مشاكل يعاني منها القطاع وبحدة خلال السنوات الأخيرة على غرار الاكتظاظ بالأقسام وحل معضلة الدوامين بالطور الابتدائي.

50 ألف كتاب و7 آلاف محفظة للتلاميذ المعوزين بجيجل

كشفت مديرية التربية بجيجل عن تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذا العام، والذي سيعرف التحاق 13 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة لأول مرة، ما يعطي صورة واضحة عن حجم التحدي الذي ينتظر المسؤولين حسب تصريحات مدير التربية الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالتكفل بتلاميذ الأسر المعوزة والتي رصد لأبنائها 50 ألف كتاب مدرسي مجاني إضافة إلى منحة التمدرس المقدرة بـ 3000 دينار. إلى ذلك أعلنت مديرية النشاط الاجتماعي بجيجل عن تخصيص 7000 حقيبة مدرسية لصالح تلاميذ العائلات المحرومة والفقيرة على مستوى إقليم الولاية وهي التي ستوزع بداية من اليوم تزامنا مه الدخول المدرسي، وكشف المتحدث باسم مديرية النشاط الاجتماعي بجيجل عن رصد 7300 محفظة لصالح أطفال الأسر المعوزة عبر بلديات الولاية الثماني والعشرين وهي أكبر مساعدة عينية ترصد لهذه الشريحة بجيجل منذ سنوات -على حد تعبير المتحدث-.