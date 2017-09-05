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عهدة تشريعية ثرية تغذي النقاش في الساحة السياسية

مشاريع قوانين حساسة تنتظر فصل النواب فيها

  05 سبتمبر 2017 - 20:33   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
مشاريع قوانين حساسة تنتظر فصل النواب فيها

سيكون نواب البرلمان في العهدة التشريعية التي افتتحت أول أمس، على موعد مع جملة مشاريع قوانين هامة، يفوق عددها 30 نصا تتعلق بمؤسسات بالغة الحساسية،

 لا سيما الجيش والعدالة والتجارة الخارجية والاتصالات الإلكترونية ومجلس الدولة، تنتظر أن تثير النقاش داخل قبة البرلمان، بعد مناقشة النص الخاص بمخطط عمل الحكومة وميزانية الدولة لسنة 2018.

تدشن الحكومة الدخول الاجتماعي المقبل بأجندة عمل مكثفة تتعلق بمشاريع قوانين ونصوص تم تأجيلها من الدورة البرلمانية الماضية، بسبب ضيق الوقت والانتخابات التشريعية، وقررت عرضها على النواب بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، ليكون مخطط عمل الحكومة أول نص تواجه به النواب والشعب، خاصة مع الوافد الجديد لقصر الدكتور سعدان، أحمد أويحيى، المعروف عنه حزمه في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، وهو نفسه الذي سيواجه المواطنين أيضا بميزانية الدولة لسنة 2018، وهو النص الذي ينتظر أن يثير كالعادة جدلا واسعا في الأوساط الشعبية، مثلما جرت عليها الأحداث منذ 2014، تزامنا مع تراجع مداخيل الجباية البترولية التي عوضتها الدولة بفرض ضرائب مباشرة جديدة على المواطن. أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن جملة مشاريع القوانين والنصوص التي أدرجتها الحكومة مبدئيا خلال هذه الدورة، ووفقا للمعلومات المستقاة من البرلمان فإن عددها يضاهي 36 نصا، ويتعلق الأمر بنصوص ناظمة لمؤسسات بالغة الحساسية لا سيما مؤسسة الجيش، حيث ينتظر أن يراجع مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري فيها، مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية الذي تأجل مرارا منذ العهدة التشريعية المنقضية، فضلا عن مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. في مجال الحقوق والحريات، سطر المجلس ضمن رزنامة عمله مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والأحزاب وكذا القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وفي الشق الاقتصادي، ينتظر أن يستعرض النواب جملة مشاريع قوانين هامة تخص التجارة الخارجية، لا سيما قانون حماية المستهلك وقمع الغش والقانون الخاص بالأنشطة الإشهارية والتجارة الإلكترونية، كما سيدرس النواب القوانين المتعلقة بالتمهين والمناجم.

حكيمة ذهبي

 

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