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تفاجؤوا بغلق الموقع منذ الساعات الأولى

الطلبة الجدد يحرمون من إجراء التحويلات في الفترة المحددة

  05 سبتمبر 2017 - 20:34   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الوطني
الطلبة الجدد يحرمون من إجراء التحويلات في الفترة المحددة

تستمر النقائص في قطاع التعليم العالي وتستمر معها معاناة الطلبة الجدد، حيث عجز أمس، الناجحون الجدد في إجراء التحويلات اللازمة عبر الموقع كونه كان مغلقا منذ الساعات الأولى وهو الأمر الذي يستدعي تدخل وزير التعليم العالي لحل المشكل قبل انقضاء الفترة المحددة لذلك والتي ستكون اليوم.

 

اشتكى المعنيون بالتحويلات، أمس، من غلق الموقع الإلكتروني الخاص بها عكس ما جاء في الرزنامة المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي حددت يوم 5 سبتمبر كأول يوم للتحويل الالكتروني وتنتهي اليوم، حيث لم يستطع الطلبة المعنيون بالتحويلات في هذه الفترة والتي تتعلق بتغيير مقر السكن الزواج أو تغيير الجامعة  من ولوج الموقع منذ الساعات الأولى، وهو الأمر الذي سيحرمهم من هذه الفرصة خاصة وأن المدة قصيرة ولا تتعدى اليومين فقط وهو ما يستدعي تدخل المسؤول الأول على رأس القطاع من أجل إيجاد حل للوضع قبل فوات الأوان، وفي هذا الصدد سجلت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين  و في اتصال مع محمد لمين سالمين المكلف بالإعلام على مستواها اكد أنه وبعد سلسلة التقارير والبيانات التي تم رفعها الى الوزارة الوصية من طرف الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بداية من السنة الماضية بخصوص نظام  البروغرس  وحالات الاستياء والاحتقان في أوساط الطلبة بخصوص ذلك مع المطالبة المتكررة بفتح تحقيق في التجاوزات التي سببتها المحسوبية في إجراء التحويلات، مشيرة إلى أن الوضع لم يتغير هاته السنة فيما يخص بعض القرارات العشوائية فيما يخص شروط إجراء التحويل الالكتروني حسب المراسلة الوزارية رقم 461/2017 والتي تعتبر تضييق على رغبات الطلبة باقتصار التحويلات داخل نفس المؤسسة، وكذا للمنتمين إلى الأسلاك الخاصة فقط مسببا حالة من البيروقراطية والتي نحن في غنى عنها، وفي ظل كل هذا -وتفاديا لدخول جامعي- على وقع الاحتجاجات طالبت هذه الأخيرة  الوزير الأول بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات والعودة إلى الطريقة التقليدية في التحويلات الجامعية لأن الطريقة الحالية أصبحت تجبر الطالب على سنة بيضاء من أجل التحويل بالطريقة التقليدية في السنة الجامعية اللاحقة. 

أمينة صحراوي

 

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