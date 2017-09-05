الطيب حمارنية يستقيل من مكتب التنظيم

نزيف في بيت سيدي السعيد

أوردت مصادر متطابقة وجود نزيفا حادا يجري حاليا على مستوى المركزية النقابية، من مخلفات التقهقر التي يعيشها هذا التنظيم النقابي للعمال، بسبب المواقف السياسية المتقلبة التي يتخذها بعدما أصبحت أداة تتقاذفها أطراف سياسية، حيث عُلم أن القيادي البارز في أوجيتيا ، الطيب حمارنية، رمى باستقالته في وجه الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد وتخلى عن منصبه كمكلف بالتنظيم.

تفاقمت الأوضاع الداخلية بين الأمانة العامة ومكتب التنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الفترة الأخيرة، بعدما أقحم عبد المجيد سيدي سعيد، التنظيم في مواقف سياسية متباينة منذ اجتماع الأوراسي، لتكون القطرة التي أفاضت كأس التنظيم النقابي العمالي، بعد الصراع القديم على خلافة عبد المجيد سيدي، الذي عمر طويلا في كرسي الأمانة العامة.

ونقلت مصادر متطابقة، أن النزيف انتهى باستقالة القيادي الذي كان مرشحا لخلافة سيدي السعيد الطيب حمارنية، نهار أمس، حيث قدم استقالته إلى الأمانة العامة، وهو الذي يشغل منصب أمين وطني مكلف بالتنظيم، ويعتبر من المقربين من سيدي سعيد، والمرشح القوي لخلافته، لا سيما أنه كان يتلقى دعما قويا منه منذ أن جاء به من المكتب الولائي لعنابة، حيث شغل منصب الأمين الولائي وعينه في منصبه بالأمانة العامة خلفا لحسين معيزة سنة 2013، كما دعم سيدي سعيد حمارنية مرة أخرى، حين قدم اسمه ضمن المقترحين لتولي عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي استحدثه رئيس الجمهورية بموجب الدستور الجديد، وطالما كان الصراع قائما بين مكتب التنظيم الذي يتولى مسؤوليته الطيب حمارنية وبين الأمانة الوطنية وشخص سيدي سعيد.