بن غبريت تشرف على الدخول المدرسي من ورقلة

أشرفت، اليوم الأربعاء، وزيرة التربية نورية بن غبريت من المجمع المدرسي الجديد الشيخ بوعمامة بحاسي عبد الله بولاية ورقلة، على انطلاق الموسم الدراسي 2017-2018.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش إشرافها على انطلاق الموسم الدراسي، أنّ قطاع التربية قدم أهمية كبيرة لتلاميذ الابتدائي والمتوسط، وقالت الوزيرة أنّ هاذين الطورين يعتبران العمود الفقري للتعليم.

وفي كلمة ألقتها بن غبريت على السلطات المحلية وإطارات مركزية من دائرتها الوزارية وممثلين عن أولياء التلاميذ، عبرت الوزيرة عن أملها أن يكون الدخول المدرسي ناجحا ويشكل دفعة جديدة للمدرسة الجزائرية.

كما كشفت الوزيرة أن منذ سنة 2014 تقوم وزارة التربية برمجة انطلاق الموسم المدرسي من ولايات الجنوب، مشيرة أن الدراسات بينت تحسنا ملحوظا في المستوى الدراسي، مضيفة أن ولاية ورقلة سجلت قفزة نوعية في المستوى الدراسي.

وخصص الدرس الإفتتاحي لهذا الدخول المدرسي لموضوع “المواطنة البيئية”، حيث تبرز أهمية التربية السلوكية والمساهمة “الفعالة” لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، بهذا الخصوص وذلك أن الشعار المعتمد لهذه السنة الدراسية الجديدة هو ” الجميع يتجند من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة”.

ويعني هذا الدخول المدرسي الجديد أكثر من 9 ملايين مسجلا على المستوى الوطني موزعين عبر الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) بزيادة تفوق 270.000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية موزعين على 26.964 مؤسسة تعليمية حسب معطيات وزارة التربية الوطنية.