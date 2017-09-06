استفادة قرابة 10 ألاف تلميذ معوز من محافظ مدرسية

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ، سعيدة بن حبيلس، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ،عن استفادة قرابة 10 ألاف طفل معوز من محفظة تتضمن جميع الأدوات المدرسية

وقالت بن حبيلس خلال إشرافها على توزيع رمزي ل 250 محفظة مدرسية بالمؤسسة التربوية "الرايس1 " ببلدية سيدي موسى، أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج الهلال الأحمر الجزائري المسطر بمناسبة الدخول المدرسي.كما أوضحت ذات المسؤولة أن الهدف من هذه العملية المنظمة تحت شعار "طفل-محفظة-ابتسامة-أمل" يتمثل في نشر ثقافة التضامن، مع الإعتماد على "معيار الشفافية في إيصال المساعدات إلى مستحقيها وذلك من خلال التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني عبر مختلف ولايات الوطن "، كما دعت بالمناسبة إلى نشر ثقافة التضامن على مستوى المؤسسات التربوية و لدى التلاميذ.من جهة أخرى، أبرزت السيدة بن حبيلس أن مصالحها بصدد إيصال 18 طن من المساعدات الغذائية و الافرشة و الأدوية لفائدة العائلات المتضررة من الفيضانات التي شهدتها مؤخرا منطقة برج باجي مختار، حيث من المقرر أن توجه إلى 100 عائلة متضررة.وفي هذا الشأن، ثمنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، مساهمة الجيش الوطني الشعبي الذي سيتكفل بعملية إيصال هذه المساعدات، مشيدة في نفس الوقت بالمساعدات التي يتلقاها الهلال الأحمر الجزائري من قبل مختلف الفاعلين من القطاع العام و الخاص