وفاة شاب اثر سقوطه من كورنيش شنوة بتيبازة

لقي شاب حتفه ليلة امس اثر سقوطه من اعالي كورنيش شنوة ببلدية تيبازة بعد ان كان في نزهة مع اصدقائه حيث اوضحت مصادر "المحور اليومي " ان الشاب في الثلاثينات من العمر فقد توزازنه اثناء سيره على اطراف الكورنيش الذي يعلو ب90 متر على سطح البحر لينزلق ويسقط في اسفل الشاطىء الصخري ويلفظ انفاسه على الفور بعد اصطدامه بالصخور .

وعلى اثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية بشنوة بعد ابلاغها من طرف المواطنين وتمكنت من انتشال الجثة باستعمال زورق مطاطي اين تم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها .