عيسى يرد على محاولات إثارة الخلاف معه:

غلام الله أستاذي وما بيني وبينه غير قابل للاشتعال

انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محاولة إثارة الخلاف بينه وبين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله، وقال إن بعض المواقع الإلكترونية والجرائد سعت إلى الإيقاع بيني وبين أستاذي غلام الله وصاحب الفضل علي.

أوضح محمد عيسى أنه بقدر ما أعلم أنّ الشيخ هو أعرف الناس بي لأنني ترعرعت تحت رعايته أربع عشرة سنة في تسيير شؤون التوجيه الديني وجهاز التفتيش، مما يغنيني عن توضيح موقفي، فإني أردت بنشر هذه الكلمات أن أوجه له اعترافا علنيا وأن يعيد جزارو الفتنة وأكلة لحوم البشر سكاكينهم وخناجرهم وسواطيرهم إلى الأدراج لأن زمن النحر وأكل اللحم قد انتهى ، في إشارة منه إلى تصريح قيل فيه إن غلام الله كان يتهرب من ملاقاة الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، وأضاف قائلا في منشور له بصفحته الرسمية على فايسبوك طيلة الأربع عشرة سنة تحت مسؤوليته حججت مع الدكتور غلام الله مسؤولا عن هيئة الإرشاد ومرافقا خاصا لمعاليه ثلاث عشرة مرة، لم يتوارَ من الحجيج فيها مرة واحدة، بل منه تعلمت مبدأ مخالطة الحجيج والاستماع إلى انشغالاتهم وما أعيشه اليوم من اندماج جميل وسط الحجاج الجزائريين الميامين هو نبات ما زرعه الشيخ غلام الله ، وأردف الوزير عند كل مقام وبمناسبة كل صعوبة وكلما تعقّدت الأمور بل عند كل ارتخاء وكل سكينة وبمناسبة وبغير مناسبة كان نموذج الشيخ غلام الله في تسيير الحج حاضرا إلى درجة أن لاحظ علي من رافقوني أني لا أفتأ أذكره .

واعتبر المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر ورئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، أن شهادة مؤسسة الطوافة وسلطات المملكة العربية السعودية بأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يخالط فيه الوزير حجيج بلده ويجلس إليهم وينام وسطهم هي التي حملتني على الافتخار أمام أبناء وطني بهذه الشهادة التي ميزتني عن باقي وزراء العالم العربي والإسلامي ورفعت شأن وطني ، وأضاف ما كنت لأفاخر على شخصية الدكتور غلام الله الذي سبقني إلى هذا الفضل ومنه ما زلت أستلهم، وختم ما بيني وبين أستاذي الشيخ بوعبد الله غلام الله غير قابل للاشتعال !!! فلا ترهقوا أنفسكم بالنفخ في الرماد البارد .